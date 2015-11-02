الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا على بعض المناطق والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا مثيرة للغبار على بعض المناطق الداخلية وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية.

الرياح .. جنوبية شرقية / 15 - 25 كم/ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية /20 - 30 كم/ساعة بوجه عام تصل 40 كم/ساعة أحيانا فوق البحر والمناطق المكشوفة.

البحر .. متوسط يضطرب أحيانا .. بارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة إلى خمسة وستة أقدام بالعمق .. يبلغ أعلى مد عند الساعة الخامسة و 19 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة العاشرة و 59 دقيقة صباحا.

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> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 33 22 75 25 .

> دبي 34 23 60 20 .

> الشارقة 33 20 75 20.

> عجمان 34 20 70 20.

> أم القيوين 34 20 70 20 .

> رأس الخيمة 33 18 75 20 .

> الفجيرة 32 21 65 25.

> العين 34 20 85 25 .

> ليوا 34 20 70 45 .

> الرويس 32 23 75 20 .

> السلع 33 23 70 40.

> دلما 32 26 70 45.

> طنب الصغرى 32 24 80 35 .

> طنب الكبرى 32 24 80 35 .

> أبوموسى 31 25 80 35.