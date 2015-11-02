الاتحاد الدولي للمخترعين يمنح احمد مجان عضوية أمانته

اختار الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين ومقره سويسرا " ايفا " المخترع الاماراتي أحمد عبدالله مجان ديسون عضوا في الامانة العامة له.

جاء ذلك خلال اجتماع الأمريكي البروفيسور راستيجار ألي ريدا رئيس الاتحاد الدولي للمخترعين اليوم في جناح مجان بالمعرض حيث هنا المخترع الاماراتي على انجازاته ومقدما له عضوية الامانة العامة للاتحاد وترحيبه به بمقر الاتحاد.

واختتم احمد مجان اليوم مشاركته الدولية الخامسة والثانية في تحدي المعرض الدولي السابع والستين للأفكار والاختراعات والابتكارات " إينا " الذي جرى اليوم في مركز المعارض في نورينبرغ الالمانية حيث يعتبر أحمد مجان الذى كان شعاره في هذه المشاركة " البيت متوحد " اول مخترع يفوز بهذا العدد من الجوائز على جميع المشاركين في تاريخ منافسات المعرض وللسنة الثانية على التوالي.

واشادت الصحافة الالمانية يوم امس بانجازات المخترع الاماراتي مجان وتحت عنوان " لديه اكثر من ألف فكرة اختراع " مشيرة الى ابداعات ابن الامارات في مشاركاته المحلية وبافكاره الخلاقة ومثنية على مبادرة تكريمه ضمن قائمة اوائل الامارات .

واكد مجان خلال اجتماعات امس مع اللجنة العليا المنظمة للمعرض ان الدورة الثامنة والستين للمعرض السنة القادمة ستشهد اكثر من أحمد مجان في جناح كبير يمثل دولة الامارات العربية المتحدة والشباب والفتيات المخترعين بالتعاون مع الجهات المعنية من دوائر رسمية وجامعات وكليات ومدارس وجميعات النفع العام .

وقال ان انطلاقته الحقيقية في عالم الابتكار كانت من نادي دبي العلمي التابع لندوة الثقافة والعلوم والذي يراس البروفيسور عيسى بستكي رئيس جامعة دبي مشيرا الى جهود النادي المميزة في دعم الابتكار بين فئة الشباب والفنيات .

واستعرض مجان مسالة وجود الاختراعات في الاسواق واستخدامها على أرض الواقع مشيرا الى ان البيع في الاسواق يرجع للتجار والشركات التي تتبنى شراء الفكرة ثم بيعها. وكان مجان قد فاز في تحدي المعرض بالميدالية الذهبية عن جميع اختراعاته العشر المشارك بها وهي "

لدولفين الذكي لهواة الصيد البحري والسرج الذكي للخيول المتطور بالبلوتوث والمتسلق الذكي لقطع الأشجار واصلاح اعطال الكابلات الكهربائية الخارجية ذات الضغط العالي ومزارع الهواء وكيس المخلفات البيئي وكرسي الدراجة الهوائية الذكي وجهاز تعقب الطيور بالطاقة الشمسية والمرآة الذكية للابلاغ عن الطواريء وجهاز نزع برقع الصقر عن بعد وجهاز تعقب الدراجة الهوائية بالطاقة الشمسية وكرسي الدراجة الهوائية الذكي للتبيلغ في حال سرقتها وتحديد المكان.