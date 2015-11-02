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بالفيديو – 3 أهداف لكوكا تنافس على جائزة الأفضل لبراجا في شهر أكتوبر

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بالفيديو – 3 أهداف لكوكا تنافس على جائزة الأفضل لبراجا في شهر أكتوبر بالفيديو – 3 أهداف لكوكا تنافس على جائزة الأفضل لبراجا في شهر أكتوبر

ينافس أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا على جائزة أجمل أهداف شهر أكتوبر لفريقه وذلك كما أعلن النادي البرتغالي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت صفحة النادي البرتغالي يتضمن 11 هدفا ويقوم الجمهور باختيار الأفضل من بينهم عن طريق التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودخل كوكا المنافسة بثلاثة أهداف سجلها في شباك كل من جرونينجين ومارسيليا في الدوري الأوروبي.

هذا بالإضافة لهدفه الذي سجله قبل عدة أيام في مرمى بيلينينسيش في الدوري البرتغالي.

وخلال سبع مباريات شارك فيها المهاجم المصري مع براجا سجل أربعة أهداف وصنع آخر.

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فيديو اليوم السابع

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