ليلة_الأبطال - مؤتمر بينيتث: عن المستقبل الأفضل لريال مدريد.. ورده على مستوى رونالدو

(إفي): أعرب المدير الفني لريال مدريد رافائيل بينيتث اليوم عن رضاه بخصوص مستوى الفريق قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى بدوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم على ملعب سانتياجو برنابيو، مشيرا إلى أن "القادم أفضل".

وصرح المدرب في مؤتمر صحفي اليوم "آمل أن يكون الأفضل لا يزال قادما، أنا أول شخص يؤمن بأن الفريق في حالة جيدة ولكن في نفس الوقت لدي قناعة بأنه يوجد هامش للتحسن، بكل تأكيد أرغب في ان يكون الفريق بوضع جيد الآن ولكن أهم شيء أن يكون جيدا أيضا في نهاية الموسم حينما يشتد الصراع على الألقاب".

وأضاف بينيتث "يجب أن نعمل على تطوير الفريق استعدادا لنهاية الموسم، الفريق يقوم بأشياء كنت أسعى لاكسابها له منذ البداية وأخرى لم تكن من ضمن عاداته، لا تزال توجد بعض الأمور التي نحاول تطبيقها خلال التدريبات، الرضا الكامل في الوقت الحالي سيكون دافعا للقلق".

وأبدى المدرب احترامه الكبير للفريق الفرنسي الذي يتنافس معه على صدارة المجموعة حيث تابع "إنه من أفضل الفرق بكل تأكيد، يتطور عاما تلو الأخر، بوصول لاعبين بمستوى دي ماريا، أتمنى ألا نراه كثيرا غدا، ولكن كل الاحترام لواحد من أفضل الفرق في أوروبا".

وحول مواجهة الفريقين في الجولة الثالثة والتي انتهت بالتعادل السلبي قال: "ريال مدريد قدم مباراة كبيرة في باريس، لا يمكن لأحد النقاش بخصوص مهارة لاعبيه، إنها مباراة صعبة ويجب أن نتحلى بالتركيز للفوز بالنقاط الثلاثة".

ودافع بينيتث عن مستوى البرتغالي كريستيانو رونالدو في الوقت الحالي حيث قال "إنه لم يتغير منذ بداية الموسم، الأرقام تقول هذا، لا يمكنك ان تتحكم في انطباعات اللاعبين أثناء المباراة".

وأشاد بينيتث من ناحية أخرى بمستوى الفرنسي رافائيل فاران حيث قال: "الجميع كان يعرفه، ويعرف الآن مستواه، هذا ليس شيئا قمنا باكتشافه، يجب أن نمنح اللاعب حقه لأنه يعمل جيدا ويرغب في التعلم"، مشيرا إلى أن اصابات سرخيو راموس وبيبي ساعدت فاران على التطور.