حورية فرغلي ومحمد نجاتي أبرز ضيوف الإذاعة في عيد الحب

كتبت- إنجي لطفي

اعتمدت نادية مبروك، رئيس الإذاعة المصرية خطط شبكات الإذاعة للاحتفال بعيد الحب بعد غد.

وخصصت شبكة البرنامج العام مجموعة من البرامج والفترات التي تحتفي بهذه المناسبة منها : أوراق لها قلوب ويعني ايه كلمه وطن وحوار عن حب مصر وفرحه حصولها علي مقعد بمجلس الأمن ولقاء مع السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية سابقاً .. أما حديث الصباح في البرنامج العام فسوف يتحدث فيه دكتور طه أبو كريشة الأستاذ بجامعة الازهر عن جائزة الحب الإلهي.

وتقدم شبكة الشرق الأوسط برامج وفترات تضير الي معاني الحب والاخلاص والتواد والتراحم منها فترة إيست مورننج وستكون بعنوان حب آخر حاجة حلوه اختلاف صور الحب عن الماضي وفترة العاشرة صباجاً ستكون بعنوان كلمة حب وتلتقي مجموعة كبيرة من النجوم حول قيم الحب وتأثيرة في حياتهم وأهلاً يادكتور وتناقش معني الحب وكيفية التعامل مع الاخرين ، أما الفترة من الساعةت 3 وحتي الساعة 6 مساء فسوف تكون بعنوان “حب أحلي من حب” وتلتقي بالناقد أحمد سعد الدين حول السينما والرومانسية ولقاءات مع الفنانة حورية فرغلي والفنان محمد نجاتي كما يحل كل من الشاعر عماد حسن والملحن حسن دنيا ضيوفاً من الساعة التاسعة مساء وباقة من أجمل أغنيات الحب بمشاركة المستمعين في برنامج موازيك.

وتشارك شبكة الشباب والرياضة في الاحتفال بعيد الحب ببرامج وفترات منها أحلي صباح مع شوبير وحوارات مع رياضين حول الحب في حياتهم ، وفترة دكتور مود ووتحاور مع الشباب عن تأثير الحب في حياتهم ونجاحهم ، ومصر أحلي وتحاور علماء نفس وشعراء وادباء حول كيفية تعظيم قيم الحب والجمال في المجتمع .

وتحتفل شبكة الإذاعات الإقليمية بإذاعتها كافة في الاحتفال بعيد الحب من خلال مجموعة كبيرة من البرامج والفترات التي تعظم قيم الحب وتدعو من خلال الحوار الي التكافل ونبذ العنف والانتماء وحب الوطن وأهمية تعظيم مبدأ احترام الآخر .

أما هواء شبكة صوت العرب فسوف يحتفل بالمناسبة من خلال حوارات عديده مع بعض الرموز والشخصيات العربية وكوكبة من الكتاب والمفكرين حول المعاني السامية للجمال وتأكيد أن الحب يصنع الحياة .