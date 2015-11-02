أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر -
السفيرة عزيزة - الإعلامية /نهى عبد العزيز ... إختلاف الفصول والإكتئاب الصيفي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع ليلى عمر - السبت 8-4-2017 -
الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

غرفة صناعة الإعلام: ليس هناك خلافات شخصية .. ولابد من احترام حقوق المشاهد

Google+ Print
غرفة صناعة الإعلام: ليس هناك خلافات شخصية .. ولابد من احترام حقوق المشاهد غرفة صناعة الإعلام: ليس هناك خلافات شخصية .. ولابد من احترام حقوق المشاهد

غرفة صناعة الإعلام

كتبت: إنجي لطفي

قال عمرو فتحي المدير التنفيذي بغرفة صناعة الإعلام، إن بيان غرفة صناعة الإعلام جاء لاحترام حقوق المشاهد في ألا يري إعلام مسئ أو متجاوز.

وأضاف فتحي في تصريح خاص لـ”ONA”، ليس لدينا أي خلافات شخصية ولسنا ضد أحد مؤكدًا أن بيان الغرفة جاء من أجل احترام الأعراف والتقاليد الخاصة بمجال العمل الإعلامي.

وسألت”ONA” المدير التنفيذي عن القنوات غير الأعضاء بغرفة صناعة الإعلام في حال استضافتها للمستشار مرتضي منصور، أكد على أن هذه القنوات ليست أعضاء بالغرفة، ولكن القانون يحتم عليها عضويتها في التوقيت المناسب إذا كان تتوافق مع اشتراطات الغرفة.

يذكر أن غرفة صناعة الإعلام كانت قد أصدرت بيانًا أعلنت فيه عن حظر التعامل مع مرتضي منصور أو استضافة مرتضى منصور في أي من القنوات أعضاء الغرفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا