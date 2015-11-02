غرفة صناعة الإعلام: ليس هناك خلافات شخصية .. ولابد من احترام حقوق المشاهد

كتبت: إنجي لطفي

قال عمرو فتحي المدير التنفيذي بغرفة صناعة الإعلام، إن بيان غرفة صناعة الإعلام جاء لاحترام حقوق المشاهد في ألا يري إعلام مسئ أو متجاوز.

وأضاف فتحي في تصريح خاص لـ”ONA”، ليس لدينا أي خلافات شخصية ولسنا ضد أحد مؤكدًا أن بيان الغرفة جاء من أجل احترام الأعراف والتقاليد الخاصة بمجال العمل الإعلامي.

وسألت”ONA” المدير التنفيذي عن القنوات غير الأعضاء بغرفة صناعة الإعلام في حال استضافتها للمستشار مرتضي منصور، أكد على أن هذه القنوات ليست أعضاء بالغرفة، ولكن القانون يحتم عليها عضويتها في التوقيت المناسب إذا كان تتوافق مع اشتراطات الغرفة.

يذكر أن غرفة صناعة الإعلام كانت قد أصدرت بيانًا أعلنت فيه عن حظر التعامل مع مرتضي منصور أو استضافة مرتضى منصور في أي من القنوات أعضاء الغرفة.