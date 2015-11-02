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الحكومة تعتمد 70 مليون جنيه لتأهيل صالات العرض بمركز القاهرة للمؤتمرات

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الحكومة تعتمد 70 مليون جنيه لتأهيل صالات العرض بمركز القاهرة للمؤتمرات الحكومة تعتمد 70 مليون جنيه لتأهيل صالات العرض بمركز القاهرة للمؤتمرات

كتبت هند مختار

وافقت المجموعة الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء على توفير الاعتماد اللازم وقدره 70 مليون جنيه، لتأهيل صالات العرض بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، وذلك طبقاً للاشتراطات الامنية اللازمة لرؤية الحماية المدنية، على أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال التى تنفذها شركة المقاولون العرب فى أسرع وقت، مما يتيح الاستمرار فى تنظيم المعارض الدولية والمحلية بصالات العرض، وهو ما يسهم فى مساندة صناعة تنظيم المعارض ويدعم الاقتصاد القومى المصرى.

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