إيطاليا: اجتماع القاهرة والجزائر وروما يهدف لتوجيه رسالة سلام إلى ليبيا

>جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى باولو جينتيلونى اليوم الاثنين دعم بلاده لاتفاق سياسى من شأنه أن يؤدى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فى ليبيا بما يسمح بالمشاركة فى تحقيق السلم والأمن بمنطقة المتوسط.

وقال الوزير الإيطالى - فى كلمته خلال افتتاح الاجتماع الثلاثى (المصرى الجزائرى الإيطالي) لبحث الوضع فى ليبيا - إن قرار المضى نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية يعود للشعب الليبى ومؤسساته، مؤكدا احترام سيادة ليبيا، موضحاً أنه من خلال هذا الاجتماع الثلاثى فإن البلدان الثلاثة توجه رسالة سلام إلى ليبيا، مجددا استعداد هذه البلدان لدعم ومرافقة مسار استقرار وبناء ليبيا، وقال جينتيلونى إن الأمر يتعلق بتحقيق تطلعات الليبيين لتحقيق السلم و الاستقرار ببلدهم.