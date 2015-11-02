بالصور..السلطان قابوس يترأس اجتماع الحكومة ويؤكد: علاقاتنا بدول الجوار راسخة

ترأس السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان اليوم اجتماع مجلس الوزراء ببيت البركة فى ظهور نادر له واستعرض الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.

وعلى الصعيد المحلى، تطرق السلطان قابوس للأوضاع فى البلاد ، مبديا ارتياحه لما تقوم به كافة الأجهزة المعنية لتوفير الحماية للمواطنين، متمنيا للأهالي في ربوع السلطنة ولشعوب دول الجوار السلامة والحفظ من كل مكروه.

وفيما يتعلق بالانتخابات التي جرت مؤخرا لاختيار أعضاء مجلس الشورى ، أشاد بنجاح تلك العملية الانتخابية وما حظيت به من إقبال كبير من المواطنين عكس اهتمامهم وحرصهم على القيام بواجبهم الوطني ، كما أشاد السلطان قابوس بدور وزارة الداخلية واللجان المنظمة لتلك الانتخابات ، متمنيا جلالته لمجلس الشورى الجديد التوفيق في الاضطلاع بمهامه جنبا إلى جنب مع باقي مؤسسات الدولة .

وبشأن الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على كافة الدول فقد وجه جلالته بأهمية التعاطي مع تلك الأوضاع من خلال اتخاذ إجراءات احترازية متوازنة للحد من سلبياتها على مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأثنى جلالته على ما قامت به الحكومة بالتعاون مع باقي القطاعات من جهود مقدرة لاستقرار الأوضاع الاقتصادية وتحقيق معدلات من النمو والنجاح لمواصلة التنمية الشاملة المستدامة.

>وتطرق السلطان قابوس للقطاع التعليمى والثقافى فى السلطنة لما لهما من دور هام في بناء الأجيال المؤهلة والقادرة على تحمل مسؤوليات العمل الوطني، كما أشاد السلطان قابوس بالدور البناء الذي يساهم به الإعلام المقروء والمرئي والمسموع في نشر التوعية وتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في قطاعات العمل الهادف لخدمة الوطن ورفعة شأنه.

واستعراض التطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، مؤكدا أن علاقات السلطنة مع دول الجوار راسخة ووطيدة وقائمة على التعاون والتنسيق المشترك لما فيه الخير لكافة شعوب المنطقة التي نتمنى لها المزيد من الأمن والاستقرار، كما تطرق جلالته للسياسة الدولية والدور الذي تقوم به عدد من الدول الصديقة من أجل الإسهام في حل القضايا بالطرق التي تكفل للشعوب الاستمرار في مساراتها التنموية وسط أجواء آمنة ومستقرة .

وفي ختام الاجتماع تطرق السلطان قابوس إلى عدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن، وأسدى توجيهاته لكافة قطاعات ومؤسسات الدولة بمواصلة الجهود تحقيقا للأهداف المرجوة، متمنيا للجميع التوفيق لما فيه دوام الخير والنماء لعمان وشعبها .

>وبمناسبة احتفال سلطنة عمان بالعيد الوطني الخامس والأربعين ، وتقديراً منه لدورهم في أداء واجبهم الوطني، منح السلطان قابوس بن سعيد اليوم ( وسام عمان المدني من الدرجة الثانية ) لعدد من الوزراء وهم :>الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن علي الخـليلـي وزير العدل>نصر بن حمود بن أحمد الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني>المهندس محسن بن محمد بن علي الشيخ رئيس بلدية مسقط>الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة التربية والتعليم>الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء>وأحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه>والدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات>الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية>الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية>السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط>الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير الشؤون القانونية>الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية>محمد بن سالم بن سعيد التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية>الشيخ محمد بن سعيّد بن سيف الكلباني وزير التنمية الإجتماعية>الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة> الدكتور رشيد بن الصافي بن خميس الحريبي رئيس مجلس المناقصات>الدكتور سالم بن ناصر بن سعيد الاسماعيلي رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثماروتنمية الصادرات>والدكتور عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي رئيس الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون>ويحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم>السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار>وأحمد بن ناصر بن حمد المحرزي وزير السياحة>الدكتور عبدالمنعم بن منصور بن سعيد الحسني وزير الإعلام>سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط>وفضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا .



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