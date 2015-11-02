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أمين منظمة السياحة العالمية يرد على شائعات عدم توافر الأمن بمصر: البلد آمنة

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أمين منظمة السياحة العالمية يرد على شائعات عدم توافر الأمن بمصر: البلد آمنة أمين منظمة السياحة العالمية يرد على شائعات عدم توافر الأمن بمصر: البلد آمنة
تصدى الدكتور طالب الرفاعى، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، لمحاولة عدد من الصحفيين الأجانب تضخيم حادثة الطائرة الروسية المنكوبة التى تحطمت فى سيناء، وأن غير آمنة، قائلا: "لو حد سألنى عن الدولة الأولى فى الوقت الحالى التى يمكننى زيارتها أنا وأسرتى جميعا أرد فورا أنها مصر".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش فعاليات بورصة لندن الدولية السياحية.وحضر المؤتمر السفير ناصر كامل سفير مصر فى لندن وعالم المصريات البريطانى نيكولاس ريفز، والهامى الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية وعدد كبير من أصحاب الشركات والفنادق المصرية ووسائل الإعلام.

وأكد الرفاعى انه يشرفه ان يحضر المؤتمر نيابة عن هشام زعزوع وزير السياحة نتيجة تغيبه عن الحضور بسبب سوء الأحوال الجوية والتى أدت إلى تأخر وصوله للندن، انه لا توجد دولة فى العالم آمنة تماما من الإرهاب وحوادث الطيران.

ووصف الرفاعى، هشام زعزوع وزير السياحة بانه يمتلك من الشجاعة والقوة والنشاط للعمل لصالح بلده وصناعة السياحة.

وأشار الرفاعى إلى المقصد المصرى السياحى بدأ فى تنفيذ إستراتيجية للوصول بإعداد السائحين بمصر الى 20 مليون سائح ودخل 30 مليار درلار عام 2020.

ومن جانبه أكد السفير ناصر كامل ان مصر تستخدم أحدث نظم الأمن والسلامة فى كافة الطرق والمدن السياحية كما أنها حريصة على تقديم كافة الإمكانيات للسائحين ومنظمى الرحلات.

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مصر 365

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