أخبار عاجلة

الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الدفعة الثانية من الجيش الإماراتى تستعد للمشاركة ضمن التحالف العربى باليمن

Google+ Print
الدفعة الثانية من الجيش الإماراتى تستعد للمشاركة ضمن التحالف العربى باليمن الدفعة الثانية من الجيش الإماراتى تستعد للمشاركة ضمن التحالف العربى باليمن

>تستعد الدفعة الثانية من القوات المسلحة الإماراتية للمشاركة ضمن قوات التحالف العربى بقيادة المملكة العربية لأداء مهامها الجديدة لدعم الشرعية فى اليمن.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية - فى بيان بثته وكالة أنباء الإمارات وام - أن الدفعة الأولى من جنودها ستعود إلى أرض الوطن بعد استبدالها بقوة ثانية لتنفيذ مهامها فى اليمن.

وقال البيان "يأتى استبدال القوة الأولى بعد تحقيقها انتصارات عدة منها: تحرير مأرب التاريخية، واسترجاع سد مأرب، الذى أعاد بناءه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020