الدفعة الثانية من الجيش الإماراتى تستعد للمشاركة ضمن التحالف العربى باليمن

>تستعد الدفعة الثانية من القوات المسلحة الإماراتية للمشاركة ضمن قوات التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية لأداء مهامها الجديدة لدعم الشرعية فى اليمن.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية - فى بيان بثته وكالة أنباء الإمارات وام - أن الدفعة الأولى من جنودها ستعود إلى أرض الوطن بعد استبدالها بقوة ثانية لتنفيذ مهامها فى اليمن.

وقال البيان "يأتى استبدال القوة الأولى بعد تحقيقها انتصارات عدة منها: تحرير مأرب التاريخية، واسترجاع سد مأرب، الذى أعاد بناءه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".