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القوات المسلحة الإماراتية تستعد لإرسال الدفعة الثانية إلى اليمن

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القوات المسلحة الإماراتية تستعد لإرسال الدفعة الثانية إلى اليمن القوات المسلحة الإماراتية تستعد لإرسال الدفعة الثانية إلى اليمن
تستعد الدفعة الثانية من القوات المسلحة الاماراتية للمشاركة ضمن قوات التحالف العربى بقيادة المملكة العربية لأداء مهامها الجديدة فى اليمن.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة الإمارتية- وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أن الدفعة الأولى من جنودها ستعود إلى أرض الوطن بعد استبدالها بقوة ثانية لتنفيذ مهامها فى اليمن.

ويأتى استبدال القوة الأولى بعد تحقيقها انتصارات عدة منها تحرير مأرب التاريخية واسترجاع سد مأرب الذى أعاد بناءه الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
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مصر 365

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