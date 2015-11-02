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مارسيلو: جمهور ريال مدريد سيستقبل دي ماريا جيدا لأنه قدم الكثير

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مارسيلو: جمهور ريال مدريد سيستقبل دي ماريا جيدا لأنه قدم الكثير مارسيلو: جمهور ريال مدريد سيستقبل دي ماريا جيدا لأنه قدم الكثير

(إفي): أعرب الظهير الأيسر البرازيلي لريال مدريد الإسباني مارسيلو عن قناعته بأن جماهير فريقه ستستقبل لاعب الفريق السابق وباريس سان جيرمان الحالي، الأرجنتيني آنخيل دي ماريا غدا الثلاثاء في ملعب سانتياجو برنابيو جيدا، حينما يلتقى الطرفان في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى بدوري الأبطال الأوروبي.

وقال مارسيلو في مؤتمر صحفي اليوم: "اللعب ضد دي ماريا بالنسبة لي شرف عظيم، وأعتقد أن البرنابيو سيستقبله جيدا لأنه قدم كل ما لديه لريال مدريد، لن توجد أي مشكلة".

وبخصوص علاقته باللاعب الأرجنتيني، قال "إنه لاعب كبير وصديق عظيم اكتسبته من عالم كرة القدم، وأتمنى له الأفضل دائما، وأنا واثق من أنه سيقدم أشياء جيدة في باريس".

وتابع مارسيلو "لاعبو الخصم كلهم على أعلى مستوى، دي ماريا وماتويدي، الذي لا يظهر ولكنه يعمل كثيرا، على سبيل المثال، لا يجب أن نفكر في لاعبين أو ثلاثة، بل الخصم ككل".

وأشار اللاعب البرازيلي إلى أنه على الصعيد الشخصي في أفضل حال بدنيا، معربا عن رغبته في استمرار "دعم الفريق"، معتبرا أن مباراة باريس سان جيرمان غدا ستحدد هوية متصدر المجموعة.

وأضاف مارسيلو "إنها مباراة هامة وستكون قوية، نعرف أن باريس سان جيرمان فريق عظيم ولديه لاعبين مهاريين، سنواجه المباراة ونحن نعرف مدى قوتها".

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