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مطار الغردقة يسمح بإقلاع طائرة روسية تقل 217راكبًا بعد إصلاح عُطل فني

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مطار الغردقة يسمح بإقلاع طائرة روسية تقل 217راكبًا بعد إصلاح عُطل فني مطار الغردقة يسمح بإقلاع طائرة روسية تقل 217راكبًا بعد إصلاح عُطل فني

 

أرشيفية -طائرة

قالت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي، إنه  تم السماح لطائرة ركاب روسية بالإقلاع بعد إصلاح عطل فني بأجهزة الحاسب الآلي بعد أن منعت سلطات المطار الطائرة وهي من نوع إيرباص روسية، بعد اكتشاف وجود عطل فني بها، مما أدى إلى تأخر إقلاعها لحين إصلاح العطل الفني.

وأضافت المصادر، إن الطائرة من نوع آيرباص 321، كان من المقرر إقلاعها من المطار تحمل على متنها 217 راكبًا متجهة إلى مطار بيرم بروسيا، وأثناء فحص الطائرة قبل إقلاعها تم اكتشاف عطل فنى بكمبيوتر الطائرة، وتم إنزال جميع الركاب، حتى تم إصلاح العطل الفني وعمل إعادة تشغيل للجهاز والتأكد من إصلاحه، ثم السماح للركاب بالعودة مرة أخرى إلى متن الطائرة والسماح لها بالإقلاع بعد التأكد من سلامتها.

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