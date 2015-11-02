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«الصحة»: تطعيم 5 ملايين و 400 ألف طفل ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية

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«الصحة»: تطعيم 5 ملايين و 400 ألف طفل ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية «الصحة»: تطعيم 5 ملايين و 400 ألف طفل ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان تطعيم 5 مليون و427 ألف و315 طفل، بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية منذ بدء الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني في 31 أكتوبر الماضي وحتى الآن، مؤكدة أن الحملة تستمر حتى 21 نوفمبر المقبل، وتستهدف تطعيم الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات.

وكانت وزارة الصحة بدأت حملتها القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألماني في 31 أكتوبر الماضي، تنفيذًا لتوصية اللجنة العليا للتطعيمات، وهي أعلى لجنة فنية في مجال التطعيمات، وتتشكل من الخبراء من أساتذة الجامعات المصرية وخبراء من منظمة الصحة العالمية وهيئة اليونيسيف.

وتستهدف الحملة تطعيم 24 مليون طفل مجانًا بواسطة الفرق الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمدارس بجميع المحافظات، بتكلفة 165 مليون جنيه، وترتكز إستراتيجيتها على رفع مناعة الأطفال ضد المرض من خلال تنفيذ حملة تطعيم قومية، ويشارك في تنفيذ الحملة 82 ألفاً من الأطقم الطبية والفنية المدربة.

وقد اهابت الوزارة  بالمواطنين التعاون مع الفرق الطبية المسئولة عن التطعيم في جميع المحافظات، والحرص على تلقي أبنائهم للطعم خلال فترة الحملة حفاظُا على صحتهم، مؤكدة أن الطًعم المستخدم في الحملة (MR) آمن تماماً، وتم توفيره عن طريق هيئة اليونيسيف، ومعتمد من منظمة الصحة العالمية، وتم تحليله في بلد المنشأ وهيئة الرقابة في الهند معترف بها من منظمة الصحة العالمية، وتم أيضاً تحليل الطُعم في هيئة الرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات في ، كما أنه يتم استخدام السرنجات ذاتية التلف في جميع التطعيمات الروتينية والحملات القومية، ويتم التخلص الآمن من النفايات لحماية الأشخاص المستهدفين من التطعيم والفريق الصحي والبيئة لضمان عملية الحقن الآمن وعدم انتقال الأمراض المنقولة من خلال الدم.

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