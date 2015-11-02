افتتاح فرع «بنك ناصر الاجتماعي للتنمية» بمركز الداخلة بالوادي الجديد

صرح المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الاسكان بالوادي الجديد، أن اللواء محمود عشماوي، محافظ بالوادي الجديد، سيقوم بافتتاح فرع بنك ناصر الاجتماعي للتنمية بمدينة موط بمركز الداخلة،غدًا الثلاثاء، بعد الانتهاء من أعمال البناء والتشطيبات والتجهيز البنك بحضور قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية الشعبية، لتقديم الخدمات المصرفية للبنك لأهالي مركز الداخلة بدلًا من تحمل مشقة السفر، إلى فرع البنك بمركز الخارجة.

وأضاف أن المديرية بصدد استكمال عدة مشروعات خدمية؛ تشمل تطوير ورفع كفاءة وحدات اجتماعية قروية؛ وتوصيل خطوط مياه شرب وصرف صحي لعدة قرى بمركز الداخلة والخارجة، ضمن خطة إدارة الأشغال العامة بالمحافظة.