عقيل: الدعاية المبكرة واستغلال الأزمات أبرز المخالفات بالمرحلة الثانية حتى الآن

صرح أيمن عقيل، المتحدث الرسمي باسم البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة انتخابات البرلمانية، أن أغلب المرشحين استمروا في مخالفة القانون عن طريق الدعاية المبكرة في مختلف الدوائر الانتخابية، سواء بعقد مؤتمرات أو جولات انتخابية، ومؤخرًا استغلال الأزمات التي تعاني منها الدوائر من خلال علاقاتهم بمسئولي الأحياء في حل تلك المشاكل.

ومن جهة أخرى استمرت البعثة الدولية المحلية المشتركة في متابعة سير العملية الانتخابية في المرحلة الثانية، التي شهدت يوم أمس خروقات دعائية للمرشحين والأحزاب في مختلف المحافظات التي من المقرر الاقتراع فيها خلال يومي 22 ، 23 نوفمبر الجاري.

> وقد رصدت البعثة في محافظة القليوبية بالدائرة الثالثة، دائرة كفر شكر، مركز كفر شكر، قرية أسنيت، قيام المرشح صلاح الدين حسين الأشهب بعقد، مؤتمر انتخابي كبير بالقرية ، ثم تجول المرشح داخل القرية وسط عدد كبير من مؤيديه، مع تشغيل أغاني من خلال مكبرات صوتية.