نيابة عابدين تحقق مع "الدبش"المتهم بالنصب وانتحال صفة نقيب الفلاحين

تباشر نيابة عابدين برئاسة المستشار شريف توفيق التحقيق مع محمد الدبش المتهم بانتحال صفة نقيب الفلاحين والنصب على المواطنين بزعم تخصيص أراضى استصلاح لهم، واستيلائه منهم على5 ملايين جنيه .

وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضبطت الدبش، صباح اليوم لانتحاله صفة نقيب الفلاحين، واحتياله على المواطنين بزعم تخصيص أراضى استصلاح لهم، واستيلائه منهم على مبالغ وصلت لـ5 ملايين جنيه .

جاء ذلك بعد ورود معلومات وردت لطارق الأعصر مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل شخص زعم كونه نقيب الفلاحين، ويمكنه تخصيص قطع أراضٍ لهم تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالعديد من المناطق الصحراوية بمحافظات الجمهورية .

أسفرت تحريات ضابط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير برئاسة العميد عاصم الداهش مدير الإدارة، عن أن وراء تلك الواقعة "محمد.س.ص.الدبش" - كان عضواً احتياطياً بلجنة الخمسين لوضع الدستور الحالى" ومقيم فى منيا القمح بالشرقية، وسابق اتهامه فى 9 قضايا "نصب - استيلاء - شيك" ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 4 قضايا منهم بإجمالى حبس أربع سنوات.

وكشفت التحريات أن المتهم استغل ظهوره المستمر بالعديد من القنوات الفضائية، وقام بإنشاء كيان وهمى تحت مسمى (النقابة العامة للفلاحين المصريين) ومقره 31 شارع محمد محمود دائرة قسم شرطة عابدين، زاعماً كونه نقيباً للفلاحين - على خلاف الحقيق كما اأعلن عن أن تخصيص 5 آلاف فدان للاستصلاح كائن بطريق القاهرة - أسيوط الغربى للنقابة الوهمية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وفى سبيله زور خطابا منسوبا للهيئة بصدور قرار من مجلس الوزراء بتخصيص 8 آلاف فدان للنقابة الوهمية وتقديم الموافقة المزورة لضحاياه، لإيهامهم بحقيقة ما يزعمه، وتمكن من الاحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم بزعم تخصيص أراضٍ لهم من الأرض المخصصة للنقابة "بالمخالفة للحقيقة"ز

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم داخل مقر النقابة الوهمى وبحوزته صورة ضوئية من الخطاب المزور المتضمن قرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص ثمانية آلاف فدان للنقابة العامة للفلاحين المصريين و16 خاتما مستديرا يحمل نسر صلاح الدين "شعار الدولة" ويقرأ بصمته النقابة العامة للفلاحين المصريين بمحافظات " أسيوط – المنيا – سوهاج – البحيرة – الشرقية – الغربية – المنوفية ... " و"150" كارنيه عضوية للنقابة العامة للفلاحين المصريين بأسماء عدد من ضحاياه ممهورة بخاتم النقابة المقلد وموقع عليها منه بصفته نقيباً للفلاحين وكمية كبيرة من حوالات بريدية وإيصالات استلام نقدية من ضحاياه، بلغ إجمالى قيمتها حوالى ثلاثة ملايين جنيةه وعدة دفاتر مدون بها بيانات راغبين فى تخصيص أراضى لهم مدون بها المساحة المخصصة لكل منهم بإجمالى ألف شخص تقريباً . وشملت قائمة المضبوطات 800 عقد وهمى لتمليك أراضى استصلاح زراعى بمناطق [ طريق الفيوم أسيوط الصحراوى الغربى – وادى النطرون – طريق الواحات الكيلو 63 – طريق الفيوم بجوار بحيرة قارون ] محررة بين المتهم وضحاياه بتخصيص قطع أراضى لها مساحات مختلفة وماكينة تصنيع كارنيهات بمشتملاتها " مقص تقطيع – جهاز تغليف – ماكينة ضغط " و77 ألف جنيه و2 هاتف محمول و3 أجهزة كمبيوتر بمشتملاتها وبفحصها تبين أنها تحوى العديد من صور المستندات المضبوطة وأمكن الاستدلال على ( 550 ) من المجنى عليهم دفعوا للمتهم نحو 2.5 مليون جنيه و بمواجهة المتهم أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

- ضبط محمد الدبش منتحل صفة نقيب الفلاحين لاستيلائه على 5 ملايين جنيه(تحديث)