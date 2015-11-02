تأخر إقلاع طائرة روسية من مطار الغردقة بسبب عطل فنى

قال مصدر من مطار الغردقة الدولى، إن سلطات المطار منعت طائرة آيرباص روسية من الإقلاع من المطار، بعد اكتشاف وجود عطل فنى بها، مما أدى إلى تأخر إقلاعها لحين إصلاح العطل الفنى.

وأضاف المصدر، أن الطائرة من نوع آيرباص 321، كان من المقرر إقلاعها صباح اليوم من المطار تحمل على متنها 217 راكبًا متجهة إلى مطار بيرم بروسيا، وأثناء فحص الطائرة قبل إقلاعها تم اكتشاف عطل فنى بكمبيوتر الطائرة، وتم إنزال جميع الركاب، حتى تم إصلاح العطل الفنى وعمل إعادة تشغيل للجهاز والتأكد من إصلاحه، ثم السماح للركاب بالعودة مرة أخرى إلى متن الطائرة والسماح لها بالإقلاع بعد التأكد من سلامتها.