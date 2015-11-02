28 نوفمبر.. الحكم على عاطل انتحل صفة لواء للنصب على محامٍ بأكتوبر

حجزت محكمة جنح أول أكتوبر اليوم برئاسة المستشار محمد أبو مسلم جلسة 28 نوفمبر الجارى للحكم على العاطل "طارق.ح" المتهم فى القضية رقم 3935 لسنة 2015 بانتحال صفة لواء للنصب على محامٍ فى بيع شقة بمدينة السادس من أكتوبر يقدر ثمنها بنحو 600 ألف جنيه.

كان المتهم انتحل صفة لواء شرطة وحرر عقد بيع كمشترٍ لشقة يملكها المحامى "جمال.ا" مقابل سداد ثمنها له "شيكات"، فوجئ بعدما توجه لصرف قيمتها بعدم وجود رصيد لمصدرها فى البنك، واكتشف أن المتهم نصب عليه وانتحل صفة لواء لإيهامه بصدق نواياه.

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