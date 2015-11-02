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بالفيديو.. السفير الأمريكى: تسليم طائرات إف-16 يعكس قوة العلاقات مع مصر

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بالفيديو.. السفير الأمريكى: تسليم طائرات إف-16 يعكس قوة العلاقات مع مصر بالفيديو.. السفير الأمريكى: تسليم طائرات إف-16 يعكس قوة العلاقات مع مصر
قال روبرت ستيفن بيكروفت، السفير الأمريكى لدى إن وصول دفعة الطائرات إف 16 الأمريكية إلى مصر يعكس قوة العلاقات بين البلدين الآن وللتعاون بينهما فى مكافحة الإرهاب والتشدد الذى يهدد كل من القاهرة وواشنطن.

وأضاف السفير الأمريكى فى له ،نشرته صفحة السفارة الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه من خلال هذا التعاون تتوافر فرصة حقيقية للنجاح ولضمان أمننا، ورخائنا وحقوقنا وحرياتنا، وهذا ما نحتاجه كدول بينها شراكة للتغلب على التهديدات التى تواجهنا ولضمان تمتع شعوبنا بهذه المكاسب.

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تعليق سعادة السفير بيكروفت على تسليم الولايات المتحدة لمصر 4 طائرات مقاتلة من نوع F-16 . "يعبر هذا التعاون عن مدى عمق العلاقات المتبادلة... من خلال هذا التعاون تبرز فرصتنا الحقيقية لضمان أمننا ورخائنا وحقوقنا وحريتنا"Ambassador Beecroft on the four F-16s delivered to #Egypt: “It’s a real symbol of the state of our relationship…It’s through this cooperation that we have a real chance of succeeding in ensuring our security, our prosperity, our rights, and our liberties

Posted by U.S. Embassy Cairo on Monday, November 2, 2015

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مصر 365

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