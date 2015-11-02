بالفيديو.. السفير الأمريكى: تسليم طائرات إف-16 يعكس قوة العلاقات مع مصر

قال روبرت ستيفن بيكروفت، السفير الأمريكى لدى مصر إن وصول دفعة الطائرات إف 16 الأمريكية إلى مصر يعكس قوة العلاقات بين البلدين الآن وللتعاون بينهما فى مكافحة الإرهاب والتشدد الذى يهدد كل من القاهرة وواشنطن.

وأضاف السفير الأمريكى فى فيديو له ،نشرته صفحة السفارة الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه من خلال هذا التعاون تتوافر فرصة حقيقية للنجاح ولضمان أمننا، ورخائنا وحقوقنا وحرياتنا، وهذا ما نحتاجه كدول بينها شراكة للتغلب على التهديدات التى تواجهنا ولضمان تمتع شعوبنا بهذه المكاسب.