وزير الطوارئ الروسى يغادر القاهرة بعد انتهاء نقل جثث ضحايا الطائرة المنكوبة

غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الاثنين، "فلاديمير بوتشكوف" وزير الطوارئ الروسى والوفد المرافق له، بعد زيارة للقاهرة استغرقت 3 أيام تفقد خلالها مكان سقوط الطائرة الروسية المنكوبة، واطمأن على سير التحقيقات.

كما أشرف على نقل جثث ضحايا الطائرة المنكوبة إلى روسيا، وتفقد الوزير الروسى مركز تحليل حوادث الطيران بمقر وزارة الطيران المدنى وأطلع الجهات الروسية على حالة الصندوقين الأسودين داخل المركز والتقيا جانبا من فريق اللجنة المشكلة للتحقيق فى الحادث.

كما التقى الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدنى، وأعرب بوتشكوف عن شكره للحكومة المصرية على الجهد المبذول على مدار الثلاثة أيام الماضية فى التعامل مع الحادث وتقديم الدعم الكامل من جانب وزارة الطيران المدنى والوزارات المعنية الأخرى، كما أعرب عن تقديره للقيادة السياسية، وكذلك دور الحكومة المصرية فى تقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات شحن الجثث.

كان فى وداع وزير الطوارئ باستراحة كبار الزوار الحكومية بالمطار الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدنى، وقيادات المطار.

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