أمين عام "النواب" يتلقى كشوف الفائزين بالمرحلة الأولى من "العليا للانتخابات"

كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" عن تلقى الأمين العام لمجلس النواب، خالد الصدر، كشفا كاملا من اللجنة العليا للانتخابات بجميع أسماء النواب الفائزين بعضوية مجلس النواب خلال المرحلة الأولى من الانتخابات وجولة الإعادة الخاصة بها، على أن تبدأ لجنة استقبال الأعضاء عملها بدءاً من الغد الثلاثاء من الساعة العاشرة حتى الخامسة، لتسجيل بيانات النواب واستخراج الكارنيهات لهم.

من جانبه، قال أول نائب حضر إلى مجلس النواب اليوم للاستعلام عن موعد لجنة استقبال الأعضاء، وهو النائب سيد عبد الوهاب عبد الهادى، عن محافظة المنيا، أن تعديل قانونى "التظاهر" و"الإدارة المحلية" على رأس أولوياته داخل مجلس النواب، بجانب عدد آخر من مشروعات القوانين من بينها الثروة المعدنية والمحاجر وتعديل قانون الاستثمار.

وأضاف عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه مع أن تدار الجلسة الأولى لمجلس النواب باللائحة القديمة المنظمة لعمل مجلس الشعب فيما يتعلق باختيار رئيس المجلس والوكيلين، على أن تشكل فى نفس الجلسة لجنة لإعداد مشروع جديد للائحة تتوافق مع الدستور 2014، مشدداً على ضرورة أن تمنح اللائحة تمثيلا عادلا للنواب المستقلين داخل اللجنة العامة للمجلس، قائلاً:"أرفض أن يتاح للأحزاب السيطرة على كل شىء، لابد أن يمنح المستقلون قدرا من التواجد داخل اللجان الخاصة".

ويرى عبد الهادى، ضرورة عرض جميع القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى والرئيس السابق المستشار عادلى منصور، على مجلس النواب خلال (15) يوما، على أن يتم الموافقة على القوانين التى ليس عليها أى ملاحظات من قبل النواب، وترفع باقى القوانين التى أبدى النواب ملاحظات عليها إلى اللجان المختصة.