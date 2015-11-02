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الرى: تأسيس شركة الريف المصرى الجديد لتسويق استثمارات المليون ونصف فدان

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الرى: تأسيس شركة الريف المصرى الجديد لتسويق استثمارات المليون ونصف فدان الرى: تأسيس شركة الريف المصرى الجديد لتسويق استثمارات المليون ونصف فدان
أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية، عن تأسيس الشركة الاستثمارية الجديدة والمسئولة عن تسويق استثمارات مشروع المليون ونصف فدان، والتى تم تسميتها بـ"الريف المصرى الجديد"، على أن تتبع القوانين المنظمة لهيئة الاستثمار، باعتبارها شركة تابعة للدولة، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل مجلس الإدارة من ذوى الخبرة من وزارات الرى والدفاع والإسكان والزراعة والتخطيط والبيئة لتكوين مجلس إدارة قوى قادر على تسويق المشروع بنجاح يمنع تكرار أخطاء الماضى.

وأوضح مغازى، فى تصريحات صحفية، على هامش زيارته للشرقية، أن مهام الشركة تتمثل فى التسويق وتوزيع الأراضى على المستثمرين وتحصيل الأقساط ومتابعة الضوابط التى تم وضعها للاستثمار فى المشروع، لافتًا إلى أنه سيتم تنظيم حملة دعائية كبرى ستقوم بها الشركة خلال هذا الشهر للإعلان عن المشروع داخليًا وخارجيًا لتسويقه.

وفيما بتعلق بآلية عمل الشركة، أعلن وزير الرى أنه سيتم تطبيق نظام الشباك الواحد للتعامل مع المستثمرين، لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين والقضاء على الروتين والبيروقراطية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز 250 ألف فدان لطرحها من خلال الشركة هذا الشهر، حيث تم حفر 660 بئر حتى الآن بالمشروع، وأنه سيتم طرح كراسات الشروط خلال أيام عن طريق الشركة، كما تم تسليم خرائط الآبار إلى وزارة التخطيط لطرحها على المستثمرين.
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مصر 365