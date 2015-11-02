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بالصور.. "مركب الشمس الفرعونية" تجذب أنظار الزائرين ببورصة لندن السياحية

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بالصور.. "مركب الشمس الفرعونية" تجذب أنظار الزائرين ببورصة لندن السياحية بالصور.. "مركب الشمس الفرعونية" تجذب أنظار الزائرين ببورصة لندن السياحية
بعد مرور ساعات على افتتاح فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM المقامة بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم الاثنين، نجح الجناح المصرى المشارك بالمعرض والمصمم على شكل "مركب الشمس الفرعونية" فى جذب أنظار العديد من الزوار وحصل على إعجاب المشاركين من الشركات والفنادق المصرية .

وقال حازم حمادة، المصمم والمنفذ لديكور الجناح، ورئيس الشركة المنفذة لحفلة قناة السويس المصرية الجديدة فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع"، إن فكرة تصميم الجناح مزج بين فكرة مركب الشمس الفرعونية والتواجد بأفريقيا، والغرض منه انعكاس الحضارتين .

وأضاف حمادة، أن تصميم الجناح يعد رسالة غير مباشرة لربطها بافتتاح قناة السويس لمدى أهمية المشروع للاقتصاد القومى وإظهار قدرة الشعب فى إبهار العالم، والتحدى لتحقيق الحلم فى عام واحد لحفر قناة السويس الجديدة.

وأشار إلى أن تصميم الجناح عبارة عن مركب شمس مصنوعة من الخشب وبها مدخل على شكل معبد وله دلالة قوية على أن مدخل أفريقيا، وبين أجنحة الشركات والفنادق المشاركة مجاديف، ويحتوى الجناح على معرض للآثار الفرعونية .

يذكر أن بورصة لندن الدولية للسياحة WTM (ثانى أكبر المعارض السياحية الدولية وأحد أهم التجمعات المهنية على مستوى العالم والتى تقام خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر الجارى، ويقام الجناح المصرى على مساحة 780 مترا ويضم "دور علوى" مساحة 75 مترا مربعا، ويشارك فى الجناح 40 فندقا و30 شركة مصرية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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