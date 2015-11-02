بيطرى القاهرة: ضبط 11 طنا و650 كيلو مصنعات دواجن فاسدة بالمرج الجديدة

قال الدكتور ياسر طنطاوى طبيب بيطرى بالإدارة العامة للصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطرى بالقاهرة، إن حملة للتفتيش بالاشتراك مع مباحث التموين ، على منطقة المرج الجديدة تمكنت من ضبط 11 طنا و650 كيلو من مفروم ومصنعات الدواجن الفاسدة بثلاجات خاصة بأحد المحال بالمنطقة.

وأضاف طنطاوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحملة تمكنت من ضبط الثلاجة بعد إجراء التحريات اللازمة، مشيرا إلى أنه تم إعدام الكمية فى محرقة المجزر الآلى، بعد تحرير محضر بقسم المرج لإثبات الكمية، والحصول على إذن النيابة لإعدامها.

وأشار إلى أن الحملة كانت بقيادة العقيد وائل رشاد وطارق دياسطى والمقدم هانى عبد الرؤوف من مباحث التموين، والدكتورة عزة فهمى طبيب بيطرى بالإدارة العامة للصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطرى بالقاهرة، وتم تنفيذها حسب توجيهات الدكتور السيد عبيد وكيل وزارة الطب البيطرى بالقاهرة، بتشديد الرقابة على الأسواق لوصول غذاء صحى وآمن لكافة المواطنين.

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