المتحدث الرسمى باسم كاميرون: 3 ملفات تتصدر لقاءه بالسيسى الخميس المقبل

أعلن المتحدث الرسمى باسم رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، أنه سيستقبل الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى فى مقر الحكومة البريطانية، يوم الخميس 5 نوفمبر، لعقد مباحثات ثنائية يتخللها غداء عمل.

ونقلت السفارة البريطانية فى بيان لها اليوم عن السفير البريطانى لدى مصر، جون كاسن، فى تقرير وزّعه مركز الإعلام والتواصل الإقليمى التابع للحكومة البريطانية ومقره دبى، قوله، إن ثلاثة ملفات رئيسية تتصدر مباحثات كاميرون والسيسى وهى مكافحة الإرهاب والتطرف فى مصر والمنطقة، مساعدة مصر على النجاح كبلد مستقر ومزدهر وديمقراطى، والعلاقات الاقتصادية والتجارية والتعليمية بين البلدين.

وأضاف كاسن، "هذا الأسبوع ندشن المرحلة الجديدة لشراكتنا من أجل الاستقرار والإصلاح، رئيس الوزراء كاميرون سيعبّر عن دعمه للرئيس المصرى فى الإصلاحات التى يقوم بها من أجل إنعاش الاقتصاد المصرى، إضافة إلى رغبته فى رؤية المزيد من التقدم السياسى الذى يعتبر أساسيا فى استقرار مصر على المدى الطويل".

وتابع، "سيناقش الجانبان أيضا تعزيز العلاقات التجارية بين بريطانيا ومصر، معتمدين فى ذلك على موقع بريطانيا كأكبر مستثمر فى مصر، حيث بلغ حجم استثمارات الشركات البريطانية فى مصر نحو 25 مليار دولار منذ العام 2010، وعلى الصادرات بين البلدين التى قدرت العام الماضى بمليار جنيه إسترلينى".

سفير بريطانيا: مكافحة الإرهاب تتصدر مباحث السيسى وكاميرون.. ونرحب بالبرلمان

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