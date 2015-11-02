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باسم فغالي يتخطى حدود التهذيب وينشر صورة إباحية

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باسم فغالي يتخطى حدود التهذيب وينشر صورة إباحية باسم فغالي يتخطى حدود التهذيب وينشر صورة إباحية

الإثنين 02-11-2015 17:54

فاجأ الفنان باسم فغالي متابعيه عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" بنشر صورة مموهة، لرجلين عاريين، أحدهما مستلقياً على السرير، والآخر يراقبه من مكان قريب (نتحفظ عن نشرها).
باسم فغالي الذي يعرف عنه جرأته وبراعته في تقليد الشخصيات، لم يعرف السبب الذي جعله ينشر صورة وقحة ومنافية للأدب والقيم والأخلاق، وإن كان البعض يرى أنه تعمّد نشرها، بسبب إنشغال الإعلام والصحافة عنه، وأنه حاول من خلال تلك الصورة إثارة الضجيج من حوله، حتى لو إضطر إلى إستعمال أسلوب رخيص، يطل من خلاله على الناس عبر وسائل التواصل الإجتماعي، التي تحولت إلى منبر مجاني، لنشر تفاهات بعض الناس ووقاحتهم.

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سيدتي