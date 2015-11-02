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سلمان حميد يعود مهدداً في «تحب ثاني»

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سلمان حميد يعود مهدداً في «تحب ثاني» سلمان حميد يعود مهدداً في «تحب ثاني»

الثلاثاء 03-11-2015 13:20

دبي - تمام عجمية

من خلال أغنية منفردة مصوّرة جديدة، عاد الفنان البحريني سلمان حميد إلى عالم الإصدارات الغنائية، مهدداً في كلمات الأغنية التي حملت عنوان «تحب ثاني»، متعاوناً بها مع الشاعر مشرف العتابي ومع الفنان حاتم منصور، الذي قام بمهمة التلحين والتوزيع الموسيقي، وأكد المطرب البحريني الشاب أنه قام بتسجيل الأغنية في استوديوهات جولدن ستار في دبي مع مهندس الصوت علي رمضان، الذي قام بعمل المكس والماسترنغ، ثم توجه بها إلى المملكة المغربية، وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج المغربي منصف ماليزي، ضمن سيناريو ومشاهد تناسب الكلمات واللحن، وعبر إطلالة جميلة جداً في جميع مشاهد العمل، وبأسلوب كلاسيكي عاطفي، وأوضح سلمان حميد أنه بدأ الإعداد لرحلة العودة إلى عالم الغناء بعد الابتعاد قليلاً، وانشغاله في أعمال تجارية خاصة، ومن خلال اختيار مجموعة أغنيات جديدة سيقوم بإصدارها واحدة تلو الأخرى، وذلك ضمن إدارة أعمال جديدة يقوم بتنسيقها والإشراف عليها المنتج روبير فخري، الذي أوضح بدوره أنه أعد حملة إعلانية وإعلامية كبيرة سترافق إصدار الأغنية التي بدأت الإذاعات ببثها صوتياً إلى جانب قناة وناسة، التي ستقوم بعرض الأغنية حصرياً للمرة الأولى عبر شاشاتها، وقناة سلمان حميد في اليوتيوب.

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