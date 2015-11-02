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نظللي الرواس تعلن انفصالها عن زوجها جلال شموط

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نظللي الرواس تعلن انفصالها عن زوجها جلال شموط نظللي الرواس تعلن انفصالها عن زوجها جلال شموط

الإثنين 02-11-2015 19:14

في تصريح خاص لـ «سيدتي نت» قالت الفنانة نظللي الرواس، إن خبر انفصالها عن الفنان جلال شموط صحيح، وهي انفصلت عنه منذ عدة أشهر، مستغربة من الضجة التي حصلت حوله، وأضافت إنها انفصلت عن جلال، ولكنهما اتفقا بأن يكون هذا الانفصال بطريقة هادئة وبعيدة عن الإعلام؛ لأن الأمر يخصهما وحدهما.
وعن علاقتها بطليقها الشموط، قالت إن جلال صديق مقرب لها، وهو والد بناتها، وفي يوم من الأيام كان أستاذها الذي تحبه وتحترمه إلى الآن، ولا يعني انفصالهما بأنهما أصبحا أعداء؛ بل على العكس، هما مثل الأصدقاء المقربين جداً، ولكن ربما ظروف الحياة أوصلتهما إلى هذا القرار.

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سيدتي