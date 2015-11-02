أخبار عاجلة

الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ميحد حمد وأطفال الإمارات ينشدون شموخ العَلم ليبقى شامخاً

Google+ Print
ميحد حمد وأطفال الإمارات ينشدون شموخ العَلم ليبقى شامخاً ميحد حمد وأطفال الإمارات ينشدون شموخ العَلم ليبقى شامخاً

الثلاثاء 03-11-2015 12:28

دبي - تمام عجمية

بمناسبة يوم العلم 2015 بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن إنتاج وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، انتهى الشاعر الإماراتي علي الخوار من تجهيز وتحضير وإشراف مجموعة أغنيات جديدة ال تنادي برفع العَلم وتنشد شموخه وعزته، وذلك بغناء الفنان الإماراتي القدير ميحد حمد ومجموعة من أطفال الإمارات، إلى جانب كورال الإمارات.
وأكد الخوار حرصه على تقديم الأعمال الهادفة والداعمة في هذا اليوم، قائلاً: «يوم العلم يمثل رمزاً للوحدة والوفاق على الساحة الإماراتية، وتجديداً للولاء للقيادة والانتماء للوطن الغالي، وتجسيداً لصورة إماراتية مشرقة تخفق الرايات فيها فوق كل البيوت؛ تأكيداً على الحب والولاء وخدمة العلم ورفعته، وبذل الروح من أجله؛ ليبقى شامخاً خفاقاً قوياً كشموخ وقوة أبناء الإمارات»، مضيفاً أنه تشرّف، من خلال شركته «الخوار للإنتاج الفني»، بتنفيذ ومتابعة جميع الأغنيات الأربع وتحضيرها؛ لتكون جاهزة بمهذه المناسبة، وبمتابعة علاء فياض، المدير العام للشركة، الذي أشرف على تصوير وعملية مونتاج الأغنيات التي باتت متوافرة في جميع الإذاعات والقنوات الغنائية في الإمارات، شاكراً ثقة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في إسناد مهمة العمل والإشراف على الأعمال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي