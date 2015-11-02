ميحد حمد وأطفال الإمارات ينشدون شموخ العَلم ليبقى شامخاً

دبي - تمام عجمية

بمناسبة يوم العلم 2015 بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن إنتاج وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، انتهى الشاعر الإماراتي علي الخوار من تجهيز وتحضير وإشراف مجموعة أغنيات جديدة ال تنادي برفع العَلم وتنشد شموخه وعزته، وذلك بغناء الفنان الإماراتي القدير ميحد حمد ومجموعة من أطفال الإمارات، إلى جانب كورال الإمارات.

وأكد الخوار حرصه على تقديم الأعمال الهادفة والداعمة في هذا اليوم، قائلاً: «يوم العلم يمثل رمزاً للوحدة والوفاق على الساحة الإماراتية، وتجديداً للولاء للقيادة والانتماء للوطن الغالي، وتجسيداً لصورة إماراتية مشرقة تخفق الرايات فيها فوق كل البيوت؛ تأكيداً على الحب والولاء وخدمة العلم ورفعته، وبذل الروح من أجله؛ ليبقى شامخاً خفاقاً قوياً كشموخ وقوة أبناء الإمارات»، مضيفاً أنه تشرّف، من خلال شركته «الخوار للإنتاج الفني»، بتنفيذ ومتابعة جميع الأغنيات الأربع وتحضيرها؛ لتكون جاهزة بمهذه المناسبة، وبمتابعة علاء فياض، المدير العام للشركة، الذي أشرف على تصوير وعملية مونتاج الأغنيات التي باتت متوافرة في جميع الإذاعات والقنوات الغنائية في الإمارات، شاكراً ثقة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في إسناد مهمة العمل والإشراف على الأعمال.