ما هي الكتب التي يقرأها النجوم الأتراك؟

يعترف عدد كبير من النجوم الأتراك أن أجمل وأمتع أوقات حياتهم هي التي يمضونها في إجازاتهم الصيفية مع عائلاتهم وصديقهم اليومي الوفي: الكتاب، حيث تفضل الممثلات وأيضاً الممثلين أخذ حمامات شمس على الشاطىء لساعات طوال يقرأون خلالها كتاباً أدبياً ممتعاً. "سيدتي التركية" دخلت عالم كتبهم ورصدت لكم أنواع الكتب التي يحبون قراءتها في إجازاتهم الصيفية وأوقات فراغهم النادرة جداً خلال تصويرهم 16 ساعة في اليوم الواحد في أي عمل درامي يعملون فيه لعامين أو ثلاثة أعوام.

بورجو كارا: أحب الأدب الكلاسيكي والتركي والروسي

أول الشهيرات المحبات للقراءة من طفولتها الممثلة بورجو كارا الشهيرة بزينب اعترفت قائلة: «أنا أحب الأدب الكلاسيكي بشكل خاص، وأميل جداً للأدب التركي والأدب الروسي لتميزهما بعمق إنساني لافت. كما أحب قراءة أحدث كتب ودراسات علم النفس وتلك التي تعنى بتعزيز الثقة بالنفس وتنمية الشخصية والذات. وأجد دائماً متعة فائقة في القراءة ولا أستطيع الاستغناء عنها أبداً. وآخر كتاب قرأته (yol- الطريق) للكاتب متين هارا».

تاركان: أميل إلى قراءة كافة أنواع الكتب

وجاءت ميول المغني الشاب تاركان مختلفة ومنوعة أكثر بقوله: «أميل إلى قراءة كافة أنواع الكتب بدون تمييز، خاصةً عندما أكون مسافراً في الطائرة أو مستمتعاً بإجازاتي السنوية. وقرأت مؤخراً آخر كتاب صدر لصديقي الكاتب يلماز أوزديل».



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باشاك سايان: "آنا كارنينا" روايتي الرومانسية المفضلة

فاجأت الممثلة باشاك سايان الشهيرة بجيداء الجميع كمثقفة رومانسية باعترافها أنها تعشق الروايات الرومانسية، وتمنحها جزءاً كبيراً من وقتها فتقول: «رواية «آنا كارنينا» هي روايتي الرومانسية المفضلة لتحدثها عن قصة امرأة ثرية أرستقراطية ساحرة الجمال، كاملة الأنوثة، متزوجة وأم، لكنها تجرؤ على الوقوع في حب رجل آخر. والبطلة غنية بالتناقضات والتفاصيل والصراعات النفسية ما بين الحب والواجب. وأنا أحب جداً الروايات الرومانسية وأستمتع بقراءتها، والكتاب الذي يعجبني لا أقرأه مرة واحدة بل أعيد قراءته ثانية بدون الشعور بالملل». وتجدر الإشارة إلى أن باشاك لا تهوى فقط قراءة الكتب إنما لديها تجارب بالكتابة حيث أصدرت عدّة كتب باسمها. وهي إلى جانب كونها ممثلة تعتبر كاتبة أيضاً.

دنيز شاكر: أحب قراءة كتب التاريخ والفلسفة

تميل الممثلة التركية دنيز شاكر الشهيرة بفتون بقراءاتها الخاصة إلى متابعة أحدث وأقوى الكتب التاريخية القديمة والجديدة، وأيضاً تحب جداً قراءة كتب الفلسفة، وتلك التي تعنى بالأداء والتمثيل لتطور أدواتها وثقافتها كممثلة مثقفة وطموحة حريصة على مواكبة الفنون والآداب . فتقول: «آخر كتاب قرأته كان «رحلة إلى الحب» للكاتب سنان يامور. وتتفق مع باشاك سايان زميلتها وشريكتها ببطولة مسلسل «الأوراق المتساقطة» بأنها مثلها إن أحبت كتاباً ما لا مانع لديها من قراءته مرة أخرى من باب مزيد من التأمل بمعانيه».

مريم أوزيرلي: أفضل قراءة الكتب التاريخية

اعترفت الممثلة التركية الألمانية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام بأنها في ألمانيا كانت تهوى قراءة الروايات الرومانسية والبوليسية، لكنها عندما حضرت إلى بلدها تركيا ازداد اهتمامها بقراءة الكتب السياحية عن معالم تركيا التي تجهلها، وخصصت جزءاً كبيراً من وقتها لقراءة كتب تاريخية هامة وموثوقة حول الحقبة العثمانية العظيمة حتى تستطيع تقديم أداء واقعي ومحترف لإحدى أهم سلطانات الإمبراطورية العثمانية، وحتى بعد انتهائها من مسلسلها التاريخي «حريم السلطان» مازال اهتمامها بكتب التاريخ مستمراً، وتفضل قراءتها في أوقات فراغها على قراءة كتب أخرى.

هوليا أفشار: أميل إلى كتب تمدني بطاقة روحية إيجابية

لكن قراءات الممثلة القديرة هوليا أفشار الشهيرة حالياً بالسلطانة صفية في مسلسل «السلطانة كوسيم» مختلفة نوعاً ما فتقول: «أحببت القراءة مبكراً، وأصبحت عادة يومية مفضلة عندي، وأفضل قراءة كتب السير الذاتية للعظماء والمشاهير، وكتب التاريخ التي تتحدث عن تاريخ بلدي القديم والحديث، وأميل جداً في حياتي الخاصة إلى قراءة الكتب والروايات التي تمدني بطاقة روحية إيجابية، وتجلب أكبر قدر من الطاقة والحب إلى داخلي. كل شيء إيجابي وحلو يبدأ بكلمة، وأنا أوصي جمهوري بأن لا يقرأوا سوى الكتب التي تخرج أجمل ما بداخلهم من عطاء وحب وأمل ومحبة وتسامح مع الآخر وسلام داخلي ينبذ كل أنواع العنف والكره».

توركان شوراي: بدأت أقرأ روايات أجاثا كريستي

وللقراءة حصة الأسد من وقت النجمة السينمائية الكبيرة توركان شوراي الشهيرة بالسلطانة في «أرض العثمانيين». فأدهشت المقربين منها حين أعلنت أنها تميل جداً لقراءة الروايات البوليسية والمرعبة والوثائقية والتاريخية، وتجذبها الكتب المحملة بأفكار جديدة تأملية غير مألوفة تشرح البعد الاجتماعي والنفسي للعلاقات العاطفية بين البشر، ومؤخراً بدأت في قراءة روايات بوليسية شيقة للكاتبة العالمية أجاثا كريستي.



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جيداء دوفنجي: هؤلاء هم كتابي المفضلون

وتعترف الممثلة جيداء دوفنجي الشهيرة برفيف في «نساء حائرات» بميلها للأدب العالمي الكلاسيكي والسير الذاتية فتقول: «أحب قراءة الكتب النفسية والسير الذاتية، وأنا حالياً أقرأ باستمتاع كبير 6 كتب نفسية وروائية مترجمة للغة التركية. وأفضل قراءة مؤلفات: أوغوز أتاي جان يوجيل، برتولد بريخت، خورخي لويس بورغيس، وليم شكسبير».

سيركان تشاي أوغلو: أهوى قراءة كل كتب الشطرنج

ويهوى الممثل الصاعد الشاب سيركان تشاي أوغلو بطل المسلسل الرومانسي «موسم الكرز» مع أويكو غوريل قراءة كل كتب الشطرنج لأنها لعبته المفضلة المثيرة للذكاء، ويشده الفضول لمعرفة المزيد من أسرارها كما يميل لقراءة الروايات الرومانسية التي تحفز خياله الخصب أصلاً، ويهتم جداً بمطالعة الكتب غير التقليدية.



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علي سونال: روايتي المفضلة «الكونت دي مونت كريستو»

لا يخفي الممثل التركي علي سونال زوج الممثلة جوكش بهادر الشهيرة بليلى في «الأوراق المتساقطة» السابق إنه يعشق قراءة الروايات المختلفة الغنية بالأبعاد النفسية والتناقضات البشرية، وروايته المفضلة «الكونت دي مونت كريستو» للكاتب الشهير ألكسندر دوماس بعد أن جذبته شخصية الكونت المنتقم من أصدقائه وحبيبته السابقة الذين خانوه وتآمروا عليه، لكنه في نهاية الرواية يكتشف أن طعم الانتقام لم يحرق بقايا الإنسانية في داخله، فيبدأ حياة أخرى أكثر واقعية وأقل رومانسية.

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