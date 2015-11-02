درّة أفضل ممثّلة تونسيّة في استفتاء "سيدتي"2015

تونس :الطيّب فراد

درّة ، واسمها الكامل درّة زرّوق توّجها استفتاء"سيدتي2015" أفضل ممثلة تونسية عن دورها في مسلسل "ليلة الشك"إلى جانب الممثّلة وحيدة الدريدي عن دورها في مسلسل"أولاد مفيدة".

ودرّة هي اليوم إحدى أشهر الممثّلات التّونسيّات وقد ذاع صيتها بعد أن هاجرت لمصرمنذ عام 2007 على غرار ما حصل لهند صبري التّي سبقتها إلى الهجرة والإقامة الدائمة بمصر.

وقد أتقنت درّة أداء مختلف الأدوار في السينما والمسلسلات وأثارت الإعجاب لتجسيدها الشخصيّة الشعبيّة المصريّة وإتقانها اللهجة وهناك إجماع لدى النقّاد بأنّها تألّقت في مسلسل"سجن النّساء" وهي معتزة بدورها في مسلسل"العار".

وبعد أن أصبحت درّة نجمة في مصر وحققت نجاحاً ملفتاً في الأفلام والمسلسلات الكثيرة التي تألقت فيها فإنّ بعض المنتجين والمخرجين التّونسيّين يسعون إلى تشريكها في بعض الأفلام والمسلسلات أملاً في جلب أكبر عدد من المشاهدين. وقد حصّلت درّة هذا العام على أرفع أجر في تونس علماً وأن أجور الممثّلات في تونس هي أقلّ من أجورهنّ في مصر.

وعادت درّة إلى التمثيل في المسلسلات التّونسيّة بعد فترة غياب طويلة. فآخر مسلسل تونسي شاركت فيه هو الجزء الأوّل من مسلسل"مكتوب" وقبل هجرتها إلى مصر شاركت في مسلسلات تونسيّة ووقع الاختيار عليها لبطولة مسلسل"ليلة الشك" وهو من إخراج مجدي السميري وجسّدت فيه دورمذيعة تلفزيونية وقارئة أخبار. وشاركتها البطولة الممثلة منى نور الدين وسوسن معالج ومحمد علي بن جمعة ونجيب بلقاضي الذي جسّد دوريحي وهو طبيب زوج درّة (في المسلسل) وقد أصيب بصدمة بعد أن اكتشف أن ابنه بيرم ليس من صلبه.

ويعالج المسلسل قضيّة الخيانة الزوجيّة والتباين الاجتماعي.ومؤلّفة المسلسل هي درّة الفازع التي سبق أن شاركت والدها الطاهر الفازع في كتابة مسلسلات سابقة .

وأنتجت هذا المسلسل وبثته قناة "التاسعة" وهي قناة جديدة بدأت الإرسال منذ أشهر قليلة .

والجدير بالذكر أنّ درّة زرّوق شاركت أيضاً في مسلسلات مصرية في شهر رمضان الماضي.

"سيدتي" تتقدّم لدرّة بأحرّ التهاني على اختيار القرّاء لها أفضل ممثّلة في المسلسلات التّونسيّة التّي تمّ بثّها في شهر رمضان وترجو لها المزيد من التألق والنجاح.