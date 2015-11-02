نزيف اللثة ليس دليلا على الإصابة بالتهابات اللثة

التهاب اللثة أحد مشاكل الفم والأسنان التى يواجهها الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل مختلفة منها عدم العناية والاهتمام بغسل وتنظيف الفم والأسنان وبالتالى تتسبب فى الشعور بآلام الفم. نزيف اللثة ليس دليلا على الإصابة التهابات اللثة

>حول ذلك يقول الدكتور محمد عماد استشارى علاج وتجميل الأسنان والتركيبات الثابتة، هناك مفهوم خاطئ عند كثير من الأشخاص حول الإصابة بالتهابات اللثة، فعلى سبيل المثال يعتقد البعض أن حدوث نزيف من اللثة أثناء عملية تنظيف الأسنان يعنى أن اللثة مصابة بالتهابات، وأنه يجب التوقف على الفور من غسل الأسنان وهذا اعتقاد خاطئ. علامات التهابات اللثة

>واستكمل د. عماد قائلا "التهابات اللثة عبارة عن حدوث تغير لون اللثة من اللون الوردى إلى اللون الداكن ويصاحبها ظهور انتفاخ بين الاسنان عكس ما يعتقد الكثيرون أن نزيف اللثة أثناء غسل الأسنان أنه التهاب باللثة. أهمية تنظيف الأسنان واللثة

>لذلك ينصح د. عماد الأشخاص بالاهتمام بتنظيف الأسنان جيدا بصورة منتظمة على الأقل مرة يوميا قبل النوم، لتجنب تراكم والبكتريا والجراثيم بالفم وبالتالى تتعرض اللثة للإصابة بالتهابات.

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شبكةعيونالإخبارية

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