أخبار عاجلة

الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

نزيف اللثة ليس دليلا على الإصابة بالتهابات اللثة

Google+ Print
نزيف اللثة ليس دليلا على الإصابة بالتهابات اللثة نزيف اللثة ليس دليلا على الإصابة بالتهابات اللثة
التهاب اللثة أحد مشاكل الفم والأسنان التى يواجهها الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل مختلفة منها عدم العناية والاهتمام بغسل وتنظيف الفم والأسنان وبالتالى تتسبب فى الشعور بآلام الفم.

نزيف اللثة ليس دليلا على الإصابة التهابات اللثة


>حول ذلك يقول الدكتور محمد عماد استشارى علاج وتجميل الأسنان والتركيبات الثابتة، هناك مفهوم خاطئ عند كثير من الأشخاص حول الإصابة بالتهابات اللثة، فعلى سبيل المثال يعتقد البعض أن حدوث نزيف من اللثة أثناء عملية تنظيف الأسنان يعنى أن اللثة مصابة بالتهابات، وأنه يجب التوقف على الفور من غسل الأسنان وهذا اعتقاد خاطئ.

علامات التهابات اللثة


>واستكمل د. عماد قائلا "التهابات اللثة عبارة عن حدوث تغير لون اللثة من اللون الوردى إلى اللون الداكن ويصاحبها ظهور انتفاخ بين الاسنان عكس ما يعتقد الكثيرون أن نزيف اللثة أثناء غسل الأسنان أنه التهاب باللثة.

أهمية تنظيف الأسنان واللثة


>لذلك ينصح د. عماد الأشخاص بالاهتمام بتنظيف الأسنان جيدا بصورة منتظمة على الأقل مرة يوميا قبل النوم، لتجنب تراكم والبكتريا والجراثيم بالفم وبالتالى تتعرض اللثة للإصابة بالتهابات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365