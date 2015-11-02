اختبار دم مبتكر يتنبأ بمرض السكر قبل الإصابة بـ10 أعوام

يشعر الكثيرون بالقلق من احتمالات الإصابة بمرض السكر من النوع 2، خاصة الشباب إذا كان لديهم استعداد وراثى، وتاريخ مرضى بالعائلة للإصابة به.

وفى هذا السياق، كشفت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية النقاب عن اختبار حديث نجح فى ابتكاره فريق من الباحثين البريطانيين، والذى يتنبأ بخطر الإصابة بالسكرى من النوع 2 قبل 10 أعوام من الإصابة به.

واكتشف العلماء أن ارتفاع مستويات الأحماض الدهنية غير المشبعة فى الدم من علامات ما قبل السكرى، كما أن ارتفاع مستويات السكر فى الدم يمكنها التنبؤ ببداية مرض السكرى من النوع 2.

وقال الباحثون، إن الاختبار يمكن أن يعطى الأفراد فرصة قد تصل إلى 10 سنوات من التحذير مقدماً، حتى يتمكنوا من تغيير أنماط حياتهم، كما يمكنه أيضاً تحديد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، ولكنهم ليسوا فى خطر الإصابة بالمرض، ويمكن تغيير مستويات الأحماض الدهنية قبل 10 سنوات من وقوع الإصابة لتجنب مرض السكر والوقاية منه.

ويعمل الباحثون حالياً على تطوير فحوصات الدم، لتحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكرى، والذين يمكنهم الاستفادة من هذه الفحوصات فى المستقبل.

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