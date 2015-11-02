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فقر الدم من أهم أسباب الإصابة بالهالات السوداء تحت العين

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فقر الدم من أهم أسباب الإصابة بالهالات السوداء تحت العين فقر الدم من أهم أسباب الإصابة بالهالات السوداء تحت العين
يؤدى الاصابة بفقر الدم إلى ظهور العديد من الأعراض منها الهالات السوداء تحت العين، والتى تؤثر بالسلب على جمال الوجه وتضيف إليه سنوات من العمر ومظهرا مجهدا، وهناك العديد من الأسباب التى تقف وراء الإصابة بالهالات السوداء تحت العين على رأسها العوامل الوراثية والإصابة بفقر الدم.

علاقة فقر الدم بالهالات السوداء


>يؤثر فقر الدم على العديد من العمليات الحيوية لجسم الإنسان، كما أنه من أهم الأمراض التى يمكن أن تظهر علاماتها على البشرة والأظافر والشعر.

تبعا لرأى أكمل سعد حسن أستاذ الأمراض الجلدية بطب القاهرة ففقر الدم من أهم الأسباب، التى تقف وراء الإصابة بهالات العين السوداء، نظرا لعدم تغذية تلك المنطقة الحساسة بالنسبة التى تحتاجها من عناصر الجسم المختلفة.

علاج الهالات السوداء نتيجة الإصابة بفقر الدم


>عن علاج الهالات السوداء الناتجة عن الإصابة بفقر الدم، يؤكد أكمل أن علاج أسباب العرض يأتى فى المقدمة، بمعنى أن الأمر يستلزم إجراء تحليل وصورة دم كاملة لتشخيص فقر الدم بصورة دقيقة، وكذا تحديد العناصر التى تعانى نقصا بالدم، وعلى أساسها توصف العلاجات التعويضية لعلاج هذا النقص والذى أدى للإصابة بفقر الدم ومنه للإصابة بالهالات السوداء.

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مصر 365