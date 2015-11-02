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بالفيديو: 3 طرق لإزالة الصمغ عن الأصبع

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بالفيديو: 3 طرق لإزالة الصمغ عن الأصبع بالفيديو: 3 طرق لإزالة الصمغ عن الأصبع

الإثنين 02-11-2015 14:33

يلتصق الصمغ على الجلد سريعاً، وتصعب إزالته بالماء. لذا، يقدّم "سيدتي. نت" للقارئات ثلاث طرق للتخلّص من الصمغ العالق على الجلد بسهولة، الحالة التي تواجه الأطفال خصوصاً عند تطبيق الأشغال اليدوية، وفق الآتي:

1. الطريقة الأولى: أضيفي ملعقتين صغيرتين من الملح إلى وعاء مليء بالماء الدافئ، وقومي بنقع الأصبع المصمغ في المحلول، مما يسهل عملية نزع المادة اللاصقة.


2. الطريقة الثانية: انقعي الأصبع المصمغ بوعاء مليء بالماء الفاتر المضاف إليه القليل من سائل الجلي والخل الأبيض، وحاولي تقشير بقايا الصمغ عن الأصبع برفق.

3. الطريقة الثالثة: رشي بضع قطرات من الكحول إلى قطعة من القماش وامسحي بها مكان الصمغ العالق على الأصبع.

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سيدتي

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