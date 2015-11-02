ميكيل: الجميع يقف خلف مورينيو

أقر جون أوبي ميكيل متوسط ميدان تشيلسي بأن مورينيو مازال هو المدرب المثالي للفريق حتى الأن.

ويمر بتشيلسي بأزمة كبيرة في النتائج كانت أخرها الخسارة أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال ميكيل في تصريحات لصحيفة "ّذا تايمز" البريطانية: "مورينيو يعرف هذا النادي جيدا، يعرفه أكثر من أي مدرب أخر".

ميكيل أتبع "هو المدرب الأنجح في تاريخ النادي، وفي الموسم الماضي كنا أبطالا حين توجنا بلقبين، إذن فإن كان هناك أي شيء خاطيء فيمكن إصلاحه بسهولة.

وأضاف "لا أظن أن استقدام مدرب أخر سيكون هو الحل، وإن سألت الفريق هل يقوم بـ 100% من عملهن ستكون الإجابة نعم بالتأكيد"