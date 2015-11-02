إنهيار جزئي بعقار بمنطقة غيط العنب غرب الإسكندرية دون إصابات

وقع انهيار جزئي بعقار قديم مكون من طابقين بغيط العنب غرب الإسكندرية، دون وقوع إصابات، وقرر حي غرب إخلائه.

كان قسم شرطة كرموز قد تلقى بلاغا بسقوط جزء من العقار شارع الرند بمنطقة غيط العنب، وانتقل ضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتهم.

وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 45 مترا تقريبا “بناء قديم” مكون من طابقين الطابق الأرضي مشغول بالسكان، وسقوط سقف الطابق الثاني على سقف الطابق الأرضي، دون حدوث إصابات.

تم إخطار عمليات المحافظة وحي غرب، وتنبه على قاطني العقار بالإخلاء إلا أنهم رفضوا الإخلاء وقرروا الإقامة على مسئوليتهم، ولم يؤثر ذلك على العقارات المجاورة.

تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، وتحرر المحضر إدارى قسم كرموز وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.