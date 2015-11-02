أخبار عاجلة

الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إنهيار جزئي بعقار بمنطقة غيط العنب غرب الإسكندرية دون إصابات

Google+ Print
إنهيار جزئي بعقار بمنطقة غيط العنب غرب الإسكندرية دون إصابات إنهيار جزئي بعقار بمنطقة غيط العنب غرب الإسكندرية دون إصابات

وقع انهيار جزئي بعقار قديم مكون من طابقين بغيط العنب غرب الإسكندرية، دون وقوع إصابات، وقرر حي غرب إخلائه.

كان قسم شرطة كرموز قد تلقى بلاغا بسقوط جزء من العقار شارع الرند بمنطقة غيط العنب، وانتقل ضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتهم.

وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 45 مترا تقريبا “بناء قديم” مكون من طابقين الطابق الأرضي مشغول بالسكان، وسقوط سقف الطابق الثاني على سقف الطابق الأرضي، دون حدوث إصابات.

تم إخطار عمليات المحافظة وحي غرب، وتنبه على قاطني العقار بالإخلاء إلا أنهم رفضوا الإخلاء وقرروا الإقامة على مسئوليتهم، ولم يؤثر ذلك على العقارات المجاورة.

تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، وتحرر المحضر إدارى قسم كرموز وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا