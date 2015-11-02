إصابة 6 جنود بالجيش الليبى خلال الاشتباكات بمدينة بنغازى

>أصيب 6 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات العنيفة مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمحور القتال بمدينة بنغازى، وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازى فاديا البرغثى -فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين- إن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين 6 جرحى من قوات الجيش جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمنطقة "سوق الحوت" ببنغازى .

وأضافت البرغثى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للجرحى ، لافتة إلى أن أحد الجنود المصابين غادر المستشفى وهناك 5 آخرين تحت الرعاية الطبية بأقسام المستشفى المختلفة.

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى وأنصار الشريعة،مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات.

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