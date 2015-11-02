أخبار عاجلة

الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إصابة 6 جنود بالجيش الليبى خلال الاشتباكات بمدينة بنغازى

Google+ Print
إصابة 6 جنود بالجيش الليبى خلال الاشتباكات بمدينة بنغازى إصابة 6 جنود بالجيش الليبى خلال الاشتباكات بمدينة بنغازى

>أصيب 6 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات العنيفة مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمحور القتال بمدينة بنغازى، وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازى فاديا البرغثى -فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين- إن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين 6 جرحى من قوات الجيش جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمنطقة "سوق الحوت" ببنغازى .

وأضافت البرغثى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للجرحى ، لافتة إلى أن أحد الجنود المصابين غادر المستشفى وهناك 5 آخرين تحت الرعاية الطبية بأقسام المستشفى المختلفة.

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى وأنصار الشريعة،مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365