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8 قتلى بينهم عسكريان خلال مداهمة ملهى ليلى شمال بيروت

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8 قتلى بينهم عسكريان خلال مداهمة ملهى ليلى شمال بيروت 8 قتلى بينهم عسكريان خلال مداهمة ملهى ليلى شمال بيروت

قتل ثمانية اشخاص فجر الاثنين بينهم عسكريان جراء تبادل لاطلاق النار داخل ملهى ليلى شمال بيروت اثناء تعقب جهاز المخابرات عددا من المخلين بالامن، وفق ما اعلن الجيش اللبنانى فى بيان رسمى .

واورد بيان الجيش "فجر اليوم وأثناء قيام دورية تابعة لمديرية المخابرات، بالتقصى عن بعض المخلين بالأمن فى أحد الملاهى الليلية فى محلة المعاملتين - جونية، بادر المطلوب مهدى حسين زعيتر ومرافقيه إلى إطلاق النار باتجاه الدورية، ما أدى إلى استشهاد عسكريين إثنين".

وبعدما رد عناصر الدورية "على النار بالمثل"، وفق بيان الجيش، نتج من الاشتباك "مقتل المدعو زعيتر والمطلوب أحمد على عمار، واربعة مواطنين كانوا برفقتهما"، بينهم فتاتان.

واوضح الجيش انه كانت صدرت بحق المطلوبين زعيتر وعمار احد عشر بلاغ بحث وتحر وست مذكرات توقيف، لارتكابهما جرائم منظمة مختلفة فى أوقات سابقة.

وكلف مفوض لدى المحكمة العسكرية القاضى صقر صقر الشرطة العسكرية اجراء التحقيقات الأولية فى الحادث، كما كلف الطبيب الشرعى والادلة الجنائية الكشف على الجثث ووضع التقارير اللازمة نتيجة المعاينات.

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مصر 365

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