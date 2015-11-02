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مقتل 3 من الحوثيين فى كمين للمقاومة الشعبية اليمنية بمحافظة تعز

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مقتل 3 من الحوثيين فى كمين للمقاومة الشعبية اليمنية بمحافظة تعز مقتل 3 من الحوثيين فى كمين للمقاومة الشعبية اليمنية بمحافظة تعز

>أفادت مصادر فى المقاومة الشعبية اليمنية اليوم الاثنين، بمقتل ثلاثة من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى محافظة تعز 256 كم جنوب صنعاء.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)إن أفراد المقاومة الشعبية نصبوا كميناً استهدف عربة عسكرية تابعة للحوثيين وقوات صالح فى منطقة "العقمة" التابعة لمديرية "الوازعية"، غربى تعز.

وفى سياق متصل، أشارت ذات المصادر إلى أن طيران التحالف العربى بقيادة شن عدة غارات جوية استهدفت نقطة تفتيش للحوثيين وقوات صالح فى شارع "الثلاثين" ومنطقة "حذران" بمدينة تعز.

وبحسب المصادر، أسفرت تلك الغارات عن تدمير عربتين عسكريتين للحوثيين وقوات صالح، وتشهد تعز مواجهات عنيفة بين الحوثيين وقوات صالح من جهة وبين المقاومة الشعبية التى تحاول استعادة السيطرة على بقية المناطق هناك، لاسيما بعد وصول التعزيزات العسكرية البرية التابعة للتحالف العربى إلى تعز أمس الأحد.

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مصر 365

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