شاب يطعن 3 إسرائيليين قرب تل أبيب وشرطة الاحتلال تعتقل المنفذ

أخبار فلسطين.. اعلنت الشرطة الاسرائيلية ان فلسطينيا اقدم الاثنين على طعن ثلاثة إسرائيليين اصابة احدهم خطيرة، فى ريشون لتسيون جنوب تل ابيب قبل ان يتم اعتقاله.

وقالت الشرطة فى بيان ان شابا فلسطينيا يبلغ 19 عاما من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، طعن مدنيا فى الشارع وتابع طريقه حيث هاجم آخر ثم دخل متجرا وطعن شخصا ثالثا.

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