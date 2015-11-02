توجيهات مشددة من محافظ الفيوم لضبط الأسعار والأسواق

أصدر المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، توجيهات مشددة لمسئولي التموين، بضرورة تكثيف الحملات التموينية للمرور على المحلات والأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من سلامة المعروض من السلع والمواد الغذائية، مشيرًا إلى أن الحملات التموينية سوف تجوب المراكز والمدن والقرى للسيطرة على الأسواق والأسعار.

وأعلن أن المحافظة في إطار خطتها لضبط الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار سوف تقوم بطرح كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين تأكيدًا لحرص المحافظة على تخفيف العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل ودعم الأسر الأولى بالرعاية.