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صدقى صبحى ووزير الشباب والرياضة يكرمان أبطال المنتخبات العسكرية

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صدقى صبحى ووزير الشباب والرياضة يكرمان أبطال المنتخبات العسكرية صدقى صبحى ووزير الشباب والرياضة يكرمان أبطال المنتخبات العسكرية

خلال التكريم

 

شهد الفريق أول صدقى صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، مراسم الاحتفال بتكريم أبطال القوات المسلحة الحاصلين على الميداليات والمراكز المتقدمة خلال بطولة العالم العسكرية السادسة، التي أجريت مؤخرًا بكوريا الجنوبية.

بدأت مراسم الاحتفال بكلمة للواء دكتور مجدي اللوزي، رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، أكد خلالها على أن ما حققه لاعبوا ولاعبات أندية المؤسسة العسكرية من إنجازات محلية وقارية ودولية خلال الفترة الأخيرة يأتي نتيجة للدعم المتواصل الذي تقدمه القوات المسلحة للإرتقاء بالمنظومة الرياضية والإهتمام ببناء قاعدة من الأبطال الرياضيين في كافة اللعبات وفقًا لأسس علمية دقيقة بالتنسيق مع كافة الاتحادات الرياضية المصرية.

وقام القائد العام بتكريم الأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية والإدارية التابعة للجهاز والحاصلين على العديد من الميداليات والمراكز المتقدمة في مختلف البطولات.

ونقل الفريق صبحي، رسالة تقدير من الرئيس عبد الفتاح وإعتزازه بأبناء هذا الجيل من العسكريين، وما حققوه من إنجازات رياضية محلية وعالمية ، ورفع راية عالية خفاقة بين الأمم والشعوب.

وأكد الفريق صبحي أن الشباب هم وقود الأمة ومستقبلها ورمز عزتها وكرامتها بما يملكونه من مواهب وطاقات بشرية خلاقة وعزيمة وإصرار على تحقيق الآمال والطموحات.

وأشار إلى أن الرياضة تعد من أفضل القيم الإنسانية التي تهذب النفوس وترتقي بالأخلاق، وتحقق التقارب بين الأمم والحضارات، فضلًا عن أنها تجسيد حقيقى للعزيمة والإصرار والإرادة القوية على تحقيق الإنجازات.

مؤكدًا أن الكفاءة البدنية تعد أحد الركائز الأساسية لبناء المقاتل المصري القادر على تنفيذ أصعب المهام، وأن القوات المسلحة حريصة على توفير كافة الإمكانيات لدعم المنظومة الرياضية فى مصر، مع الإهتمام بتنمية القدرات والمهارات الرياضية والبدنية للمقاتلين والحفاظ على روحهم المعنوية العالية وصولًا لأعلى معدلات الكفاءة والإستعداد لتنفيذ المهام والمسئوليات المكلفين بها للدفاع عن الوطن وصون مقدساته .

حضر الاحتفال الفريق  محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقاده الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من رؤساء الإتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية والنقاد الرياضيين ونجوم الرياضة.

 

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