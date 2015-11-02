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«بوتين»: تحقيق شامل في روسيا لتكوين صورة موضوعية عن ملابسات كارثة الطائرة

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«بوتين»: تحقيق شامل في روسيا لتكوين صورة موضوعية عن ملابسات كارثة الطائرة «بوتين»: تحقيق شامل في روسيا لتكوين صورة موضوعية عن ملابسات كارثة الطائرة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يجرى الآن تحقيق شامل في روسيا حول أسباب كارثة تحطم الطائرة الروسية في سيناء لتوضيح كافة تفاصيل هذه المأساة.

ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن بوتين – خلال لقائه اليوم /الإثنين/ وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف الذي يترأس لجنة التحقيق الحكومية في الكارثة – قوله “بلا أدنى شك، يجب فعل كل شئ لتكوين صورة موضوعية لما حدث، حتى نتعامل معه بالشكل المناسب”.

وأوعز الرئيس الروسي بإعطاء اهتمام خاص لمساعدة أقارب ضحايا الكارثة، مؤكدا أنه “يجب حل المسائل الاجتماعية بأسرع وقت ممكن”.

كما أعرب بوتين – مجددا – عن تعازيه لأقارب وأصدقاء والضحايا الذين قضوا نحبهم إثر حادث تحطم الطائرة الروسية.. قائلا “أتقدم مرة أخرى بخالص التعازي لأقارب وأصدقاء ضحايا الحادث، إنها مآساة مروعة، ولكننا جميعا معكم بقلوبنا وأرواحنا”.

كانت الطائرة التابعة لشركة “كوغاليم أفيا”، وهي من طراز ايرباص A-321، قد تحطمت في وقت مبكر أمس الأول السبت بعد وقت قليل من إقلاعها من مدينة شرم الشيخ الساحلية في طريقها إلى مدينة سانت بطرسبرج الروسية، وعلى متنها 217 راكبا، بينهم 25 طفلا، وطاقم مكون من سبعة أفراد.

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