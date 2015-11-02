«شاندو» لمنتقدي مشاركته بالموسيقى العربية: «الدنيا اتغيرت»

وجه المطرب «شاندو»، رسالة لمنتقدي مشاركته بمهرجان الموسيقى العربية، قائلًا: الدنيا اتغيرت، والغنا في الأوبرا مش لازم يقتصر على الشكل الكلاسيكي فقط، لكن ممكن نقدم ألوان مختلفة بشرط إنه مايكونش في ابتذال.

وعبر «شاندو» خلال حديثه لوكالة أونا للأنباء، عن سعادته بالمشاركة في الدورة الـ 24 من مهرجان الموسيقى العربية، وكونه أحد المشاركين في أوبريت من ألحان صلاح الشرنوبي وتأليف صفوت زينهم «يا طيبة طيبة بناسك».

وأنهى حديثه، مشددًا على احترامه وتقديره لمسرح دار الأوبرا ولكل خشبة مسرح يقف عليها ليؤدي دوره بالغناء.

كتب: محمد الموجي