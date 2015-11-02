جامعة المنصورة تشارك في فعاليات المعرض الدولي للرخام

شارك قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، برئاسة الدكتور سلامة محمد علي، وومثلا عن جامعة المنصورة، اليوم في فعاليات المعرض التجاري الدولي للرخام وتكنولوجيا التصنيع والتصميم وآلات الحفر خلال الفترة من 2- 5 نوفمبر.

تعد المشاركة في المعرض لقسم التربية الفنية هي الأولى من نوعها من حيث المشاركة الأكاديمية للقسم في المعرض التجاري الدولي، وذلك من خلال إقامة مسابقة بين طلاب قسم التربية الفنية بالمنصورة وفرعيها بميت غمر ومنية النصر “مرحلة البكالوريوس – الدراسات العليا”.

ينظم المعرض تحت رعاية جمعية المصدرين المصريين بالمشاركة مع هيئة معرض فيرونا الإيطالية وشركة آرت لاين لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية.

كما ستقدم العديد من الجوائز للطلاب الفائزين خلال فعاليات المعرض بالأفكار النحتية المتميزة والأعمال الفنية وتقدر الجائزة الأولى بأربعة آلاف جنيه والجائزة الخامسة ألف جنيه مصري.

وأشار الدكتور سلامة محمد، إلى أن مشاركة القسم والطلاب ستعمل تشجيع الابتكار والتصميم باستخدام الأحجار الطبيعية والخامات المعاد تدويرها للحفاظ على البيئة، وكذلك تشجيع العمل الإبداعي للطلاب في مجال النحت، كما تعمل على فتح آفاق جديدة لخريجي التربية الفنية في سوق العمل، وكذلك فتح مجال للتعاون بين الجامعة وسوق العمل في مجال البناء والتشييد.

كما تعد مشاركة القسم وكلية التربية النوعية هي المشاركة الأولى لمعرض دولى في مجال البناء والتشييد.