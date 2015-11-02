محمد بن راشد يحضر جانباً من "منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية"

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي صباح اليوم جانبا من جلسات منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية 2015" والذي ينظمه "برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز" التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي للسنة الثامنة على التوالي ويمتد حتى الثالث من شهر نوفمبر 2015 تحت عنوان "حكومة متميزة لإسعاد الناس".

كما قام سموه يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بتفقد معرض الركن الخاص بـ "واحة السعادة" المقام على هامش المنتدى حيث أطلع سموه على أبرز الابتكارات والمبادرات والخدمات التي تقدمها حكومة دبي لجميع أفراد المجتمع والتي تهدف إلى راحتهم وسعادتهم.

> وأثنى سموه على المبادرات الإبداعية المقدمة من الجهات الحكومية وابتكارات فرق العمل والمشاريع والمبادرات مؤكدا سموه إلى أهمية المنتدى كمنصة لتبادل الأفكار والخبرات بين موظفي الدوائر الحكومية.

- إبداع وابتكار..

> واستعرض المنتدى خلال يومه الاول عددا من الإنجازات الحكومية المحلية والعالمية التي تؤكد إصرار هذه الجهات على التميز والإبداع والابتكار في تطوير الأداء الحكومي تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية والتي تضمن تطبيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى رضا وإسعاد الموظفين والمتعاملين.

وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ورئيس برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز " يستلهم منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية نهجه من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي حيث يناقش المنتدى في كل عام مواضيع تعكس رؤية القيادة في تحقيق التميز الحكومي من خلال تعزيز قدرات الجهات الحكومية في تقديم أفضل مستويات الأداء والخدمات للحفاظ على المكانة العالمية لإمارة دبي ".

وأضاف " يحظى المنتدى بدعم خاص من القيادة الرشيدة التي تحرص على دعم الإبداع في العمل الحكومي وتعزيزه بما يخدم تطلعات إمارة دبي في الارتقاء بكافة المجالات والقطاعات وصولا لتحقيق اهداف خطة دبي 2021 الرامية إلى بناء إمارة عالمية المواصفات ".

> - تجارب محلية وعالمية ..

من جانبه صرح الدكتور أحمد النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز " يسعى البرنامج كل عام ومن خلال منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية إلى طرح مواضيع مختلفة سعيا لتحقيق التميز والإبداع في كافة مؤسسات ودوائر العمل الحكومي في إمارة دبي بما يتماشى مع رؤية الحكومة الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز والإبداع بين موظفي إمارة دبي".

وأضاف النصيرات " تأتي محاور المنتدى لهذا العام لتنقل تجارب محلية وعالمية في مجال اسعاد الناس وسيتم عرض مجموعة متنوعة من المشاريع والمبادرات الحكومية المتميزة وذلك سعيا منا إلى نشر ثقافة التميز وعرض خلاصة تجارب حكومة دبي للمشاركين في المنتدى ولإثراء النقاش في المنتدى ما يعزز عملية صنع القرار المتعلق بتطوير أداء وعمل القطاع الحكومي".

واستقطب منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية في دورته الثامنة والتي انطلقت أعمالها أمس بمشاركة واسعة من الموظفين والمسؤولين والقيادات الحكومية البارزة في الدولة نخبة من المتحدثين المعروفين محليا وعالميا في مجال التميز والإبداع وقدم نخبة من القيادات والمسؤولين في القطاع الحكومي مجموعة من الجلسات الحوارية التي تجسد خلاصة معارفهم وتجاربهم في مجال تطوير العمل الحكومي.

- تجارب وإنجازات..

> ويهدف المنتدى الى التعرف على تجارب وإنجازات الجهات الحكومية في إمارة دبي وفرق العمل والمشاريع والمبادرات والموظفين الذين فازوا بجوائز فئات برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لمناقشة خلاصة آراء وتجارب وإنجازات المسئولين والقياديين في الحكومة فيما يخص مجالات الابداع والقيادة والإدارة والجودة والتميز والخدمات الحكومية ودورهم في إسعاد الناس اضافة إلى ترسيخ تطبيقات ومفاهيم نقل المعرفة والتعلم المستمر من أفضل الممارسات الإدارية والمهنية في مجال التطوير والجودة والتميز المؤسسي والاطلاع والتعلم من تجارب تمثل أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجال اسعاد الناس.

وناقش المتحدث العالمي هاميش تايلور الخبير العالمي في مجال القيادة والابتكار والإبداع ورقة نقاشية حملت عنوان " كيف تسعد الحكومة الناس " مستعرضا أبرز الخطوط العريضة حول ما يتوجب على الجهات الحكومية الالتزام بها لتحقيق الأهداف الرامية إلى تميز هذه الجهات للوصول للمراتب الاولى في سباق التميز.

ويحتفظ تايلور بسجل مشرف من توجيه وقيادة الابتكار والتغيير في عدد من الشركات البارزة حيث شغل مناصب رفيعة بما في ذلك شركات "بروكتر" و"غامبل" "يوروستار" و"الخطوط الجوية البريطانية" ركز خلالها على تمكين المؤسسات لتحقيق تغيير جذري من خلال التفكير خارج الصندوق وتطوير الأداء المؤسسي لتحقيق سعادة الموظفين والمتعاملين وكافة الفئات المعنية.

جلسات حوارية وتضمنت فعاليات اليوم الأول انعقاد عدد من الجلسات الحوارية شارك خلالها نخبة من قيادات وخبراء القطاع الحكومي جسدت خلاصة معارفهم وتجاربهم في قيادة المؤسسات المتميزة حيث ناقشت الجلسة الحوارية الأولى والتي حملت عنوان: الأمن مصدر السعادة" أبرز الخطوط العريضة لاستراتيجية الإمارة في الحفاظ على الامن والجهود المبذولة من الجهات الامنية في دولة الإمارات لتوفير الأمن والامان والاستقرار لكل من يعيش على هذه أرض الدولة وشارك فيها كل من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي وسعادة اللواء ناصر سالم لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية وسعادة اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وأدار الجلسة علي عبيد الهاملي مدير مركز الأخبار بقناة دبي.

وناقش المنتدى مؤشر السعادة العالمي ومعاييره ودور كل من القطاعين العام والخاص ودورهما في تحسين نتائج ومؤشرات السعادة والتأثيرات الإيجابية للسعادة في المجتمع والتحديات التي تواجه تحسين السعادة للموظفين واستضافت الجلسة الحوارية والتي حملت عنوان "مؤشر السعادة العالمي" كل من سعادة خالد محمد الكمده مدير عام هيئة تنمية المجتمع والمتحدث العالمي جون كليفتون من شركة "جالوب" وأدارها هزاع النعيمي مدير أول مبادرات التميز في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.

وحرص المنتدى على مناقشة عدد من القضايا المهمة في مجالي التعليم والصحة اللذان يشكلان أساسا لبناء مجتمع قوي ومتكامل وسعيد حيث تضمنت أجندة المنتدى جلسة حوارية تحمل عنوان " دور القطاع الصحي في إسعاد الناس "سعادتك في صحتك" شارك خلالها كل من سعادة الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة في دبي وسعادة الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص وأدار الجلسة الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي.

وواصل اليوم الأول فعالياته بعقد جلسة حوارية شارك فيها كل من سعادة الدكتور عبدالله محمد الكرم رئيس مجلس المديرين والمدير العام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية وسعادة مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم لمناقشة دور قطاع التعليم في إسعاد الناس "تعليمك سبيل سعادتك" ادارتها الدكتورة حصة لوتاه واختتم الجلسات بمحاضرة قدمها تيري ماليرت الخبير الاقتصادي العالمي ناقش خلالها ورقة عمل تحمل عنوان "بيئة عمل تسعد الموظفين" توقف فيها عند ابرز الخصائص والاساليب العالمية المتبعة في سبيل توفير بيئة عمل ايجابية تحقق السعادة للموظفين.

وشهد اليوم الاول من المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بشأن الاستفادة من مبادرات دبي للتدريب الذكي احدى مبادرات برنامج دبي للاداء الحكومي المتميز.

- تجارب عالمية..

وينظم البرنامج غدا عددا من الجلسات الحوارية والتي تناقش عدة أوراق عمل تركز على مفاهيم الإبداع والتميز حيث يقدم المتحدث العالمي البروفيسور راينر فينكلمان أستاذ الاحصاء والبحوث الاقتصادية التطبيقية في جامعة زيورخ ورقة نقاشية يستعرض خلالها التجربة السويسرية وما قدمته من مبادرات في سبيل إسعاد المجتمع.

كما ستنعقد جلسة حوارية تشارك فيها الشيخة الدكتورة علياء حميد القاسمي وسعادة الدكتور أحمد عبد العزيز النجار مدير برنامج القيادة والمجتمع بجامعة الإمارات والمهندسة عزة سليمان مدير إدارة التصميم في وزارة الأشغال العامة ويدير الجلسة سعادة شيخة المسكري الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسة والابتكار في وكالة الإمارات للفضاء.

ويقدم الدكتور روبن هانسون البروفسور في جامعة جورج مانسون وجامعة اوكسفورد ورقة عمل تحمل عنوان "الروبوت .. إسعاد الناس" يناقش خلالها أبرز تجارب الدول التي حاولت دمج التكنولوجيا في محاولة منها لإسعاد الأفراد وتحقيق أعلى معدلات رضا المتعاملين مع المؤسسات في الحكومة.

وينظم المنتدى خلال يومه الثاني ثمانية جلسات متزامنة تناقش أفضل الممارسات والإنجازات التي تم تحقيقها في الجهات الحكومية من مبادرات ومشاريع وفرق عمل إضافة إلى تجارب الموظفين المتميزين ممن فازوا بجوائز فئات برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في دورته هذا العام من مختلف الفئات.