ميرتساكر: تشيك هو القائد للفريق

أكد بير ميرتساكر مدافع أرسنال أن بيتر تشيك حارس مرمى فريقه هو الرجل المناسب في الوقت المناسب للفريق.

بيتر تشيك انضم لأرسنال قادما من تشيلسي في الصيف الماضي، مقابل 10 مليون سترليني.

وقال ميرتساكر في تصريحات لصحيفة "مترو" البريطانية: "عندما يكون هناك فرصة محققة للخصم، فاعلم أن بيتر تشيك بإمكانه إنقاذها".

ميرتساكر أتبع "بيتر تشيك هو الشخص الذي بإمكانه إنقاذ يومك، هو لاعب مهم ليس فقط للمدافعين، وإنما للفريق ككل، فهو لاعب حيوي وقائد لنا".

وأضاف "تشيك معتاد على المباريات القوية، ومع ذلك فمازال متعطشا للعب بشكل قوي ودائما ما يعطينا الرغبة للانتصار لأنه اعتاد على ذلك".

ميرتساكر استدرك قائلا "هو لاعب ذو خبرة كبيرة يبحث عنه أي فريق، وهو مهم جدا لتكوين فريقنا".